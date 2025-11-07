Тръмп е готов да освободи Унгария от санкциите срещу руския петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред унгарския премиер Виктор Орбан, че ще обмисли освобождаването на съюзника си от санкциите за покупки на руски петрол.

- Реклама -

„Разглеждаме въпроса, защото за него е много трудно да се снабдява с петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат предимството да разполагат с излаз на море“, посочи Тръмп пред репортери по време на срещата си с Орбан в Белия дом.

Той също така каза, че лидерите на Европейския съюз трябва да проявят повече уважение към Орбан, предаде АФП.

„Мисля, че те трябва да уважават Унгария и да уважават този лидер много, много силно, защото той е прав по въпроса за имиграцията“, подчерта американският президент.

Тръмп, който проведе мащабна кампания срещу имиграцията в страната си, отново твърди, че има връзка между мигрантите и престъпността, което не се потвърждава от статистическите данни в САЩ.

„Вижте какво се случи с Европа с имиграцията. Хората наводняват Европа“, посочи Тръмп.

Поставяйки въпроса за имиграцията в Европа в по-рязко расови термини, той каза: „Отидете в някои от тези страни, те са неузнаваеми сега заради това, което са направили. А Унгария е много разпознаваема.“

Орбан защити своята опозиция срещу миграцията и разкритикува финансовите санкции, наложени от Европейския съюз на Унгария за неподчинение на директивите на блока.

„Това е абсурдният свят, в който живеем сега в Европа“, каза Орбан.

„Ние сме единственото правителство в Европа, което се счита за християнско правителство. Всички други правителства в Европа са основно либерални леви правителства“, допълни той.