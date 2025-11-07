НА ЖИВО
          Тръмп обяви споразумения за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване

          Владимир Висоцки
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с фармацевтичните гиганти Eli Lilly и Novo Nordisk за понижаване на цените на някои от най-популярните лекарства за отслабване, в замяна на облекчаване на заплахите за въвеждане на мита.

          И двете компании „се съгласиха да предложат най-популярните си лекарства за отслабване, базирани на GLP-1, на драстично по-ниски цени“, заяви Тръмп в Белия дом.

          „Eli Lilly и Novo Nordisk ще предлагат Zepbound и Wegovy на принципа „най-облагодетелствана нация“ за американските пациенти“, добави той, като подчерта, че това ще намали значително разходите за хората, които отговарят на условията.

          По време на обявяването в Овалния кабинет, представител на една от компаниите, стоящ зад президента, припадна. Той беше прегледан от д-р Мехмет Оз, ръководител на Центровете за Medicare и Medicaid, който увери, че състоянието му е стабилно.

          Новото поколение лекарства, съдържащи GLP-1 агонисти – сред които са Ozempic, Wegovy и Mounjaro – придобиха огромна популярност през последните години заради способността им да потискат апетита и да подпомагат свалянето на килограми.

          Високата им цена обаче – над 1000 долара месечно в САЩ – предизвиква сериозни опасения относно достъпността на тези медикаменти за пациентите.

          - Реклама -

