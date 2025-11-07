Тръмп за Пелоси: „Зла жена, тежко бреме за Америка“

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп не скри радостта си от предстоящото оттегляне на дългогодишната конгресменка и бивш председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

„Мисля, че тя е зла жена. Радвам се, че се оттегля. Смятам, че тя нанесе огромна вреда на страната. Беше тежко бреме за Америка. Мисля, че беше зла жена, която работеше зле и струваше на страната много — както в материален, така и в репутационен план. Според мен беше ужасна."

Пелоси, която е на 85 години, обяви, че през 2027 г. няма да се кандидатира отново за Камарата на представителите. Така приключва 38-годишната ѝ политическа кариера в Конгреса.

По време на първия мандат на Доналд Тръмп, Пелоси бе един от най-гласовитите му опоненти, като нееднократно настояваше за импийчмънт. Сред най-противоречивите ѝ действия остана посещението в Тайван през 2022 г., което предизвика международен скандал.

Китай нарече визитата ѝ „провокация“ и „нарушение на суверенитета“, като поиска от тогавашния президент Джо Байдън да я спре. Пелоси била готова да промени плановете си само при лична молба от президента, но Байдън не се намеси.

В резултат на това напрежението между Вашингтон и Пекин рязко нарасна, а целият свят следеше в реално време полета на самолета ѝ към Тайван. Китай дори предупреди за „решителни мерки“, ако визитата се осъществи — предупреждение, което подчерта колко остро е било дипломатическото напрежение в онзи момент.