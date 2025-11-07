Тръмп за Пелоси: „Зла жена, тежко бреме за Америка“

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп не скри радостта си от предстоящото оттегляне на дългогодишната конгресменка и бивш председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.
Пелоси, която е на 85 години, обяви, че през 2027 г. няма да се кандидатира отново за Камарата на представителите. Така приключва 38-годишната ѝ политическа кариера в Конгреса.
По време на първия мандат на Доналд Тръмп, Пелоси бе един от най-гласовитите му опоненти, като нееднократно настояваше за импийчмънт. Сред най-противоречивите ѝ действия остана посещението в Тайван през 2022 г., което предизвика международен скандал.
В резултат на това напрежението между Вашингтон и Пекин рязко нарасна, а целият свят следеше в реално време полета на самолета ѝ към Тайван. Китай дори предупреди за „решителни мерки“, ако визитата се осъществи — предупреждение, което подчерта колко остро е било дипломатическото напрежение в онзи момент.
Текущият президент на Америка Доналд Тръмп не скри радостта си от предстоящото оттегляне на дългогодишната конгресменка и бивш председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.
Пелоси, която е на 85 години, обяви, че през 2027 г. няма да се кандидатира отново за Камарата на представителите. Така приключва 38-годишната ѝ политическа кариера в Конгреса.
По време на първия мандат на Доналд Тръмп, Пелоси бе един от най-гласовитите му опоненти, като нееднократно настояваше за импийчмънт. Сред най-противоречивите ѝ действия остана посещението в Тайван през 2022 г., което предизвика международен скандал.
В резултат на това напрежението между Вашингтон и Пекин рязко нарасна, а целият свят следеше в реално време полета на самолета ѝ към Тайван. Китай дори предупреди за „решителни мерки“, ако визитата се осъществи — предупреждение, което подчерта колко остро е било дипломатическото напрежение в онзи момент.
Най-малко 24 роднини на руския президент Владимир Путин заемат длъжности, свързани с държавната администрация — това съобщава независимата руска разследваща медия Proyekt.
Според разследването, това...