НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп за Пелоси: „Зла жена, тежко бреме за Америка“

          0
          14
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп не скри радостта си от предстоящото оттегляне на дългогодишната конгресменка и бивш председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

          „Мисля, че тя е зла жена. Радвам се, че се оттегля. Смятам, че тя нанесе огромна вреда на страната. Беше тежко бреме за Америка. Мисля, че беше зла жена, която работеше зле и струваше на страната много — както в материален, така и в репутационен план. Според мен беше ужасна.“

          - Реклама -

          Пелоси, която е на 85 години, обяви, че през 2027 г. няма да се кандидатира отново за Камарата на представителите. Така приключва 38-годишната ѝ политическа кариера в Конгреса.

          По време на първия мандат на Доналд Тръмп, Пелоси бе един от най-гласовитите му опоненти, като нееднократно настояваше за импийчмънт. Сред най-противоречивите ѝ действия остана посещението в Тайван през 2022 г., което предизвика международен скандал.

          Китай нарече визитата ѝ „провокация“ и „нарушение на суверенитета“, като поиска от тогавашния президент Джо Байдън да я спре. Пелоси била готова да промени плановете си само при лична молба от президента, но Байдън не се намеси.

          В резултат на това напрежението между Вашингтон и Пекин рязко нарасна, а целият свят следеше в реално време полета на самолета ѝ към Тайван. Китай дори предупреди за „решителни мерки“, ако визитата се осъществи — предупреждение, което подчерта колко остро е било дипломатическото напрежение в онзи момент.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп не скри радостта си от предстоящото оттегляне на дългогодишната конгресменка и бивш председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

          „Мисля, че тя е зла жена. Радвам се, че се оттегля. Смятам, че тя нанесе огромна вреда на страната. Беше тежко бреме за Америка. Мисля, че беше зла жена, която работеше зле и струваше на страната много — както в материален, така и в репутационен план. Според мен беше ужасна.“

          - Реклама -

          Пелоси, която е на 85 години, обяви, че през 2027 г. няма да се кандидатира отново за Камарата на представителите. Така приключва 38-годишната ѝ политическа кариера в Конгреса.

          По време на първия мандат на Доналд Тръмп, Пелоси бе един от най-гласовитите му опоненти, като нееднократно настояваше за импийчмънт. Сред най-противоречивите ѝ действия остана посещението в Тайван през 2022 г., което предизвика международен скандал.

          Китай нарече визитата ѝ „провокация“ и „нарушение на суверенитета“, като поиска от тогавашния президент Джо Байдън да я спре. Пелоси била готова да промени плановете си само при лична молба от президента, но Байдън не се намеси.

          В резултат на това напрежението между Вашингтон и Пекин рязко нарасна, а целият свят следеше в реално време полета на самолета ѝ към Тайван. Китай дори предупреди за „решителни мерки“, ако визитата се осъществи — предупреждение, което подчерта колко остро е било дипломатическото напрежение в онзи момент.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          24 роднини на Путин на държавна заплата — нови Романови?

          Пламена Ганева -
          Най-малко 24 роднини на руския президент Владимир Путин заемат длъжности, свързани с държавната администрация — това съобщава независимата руска разследваща медия Proyekt. Според разследването, това...
          Общество

          „Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор“ обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл“.
          Политика

          Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции

          Дамяна Караджова -
          Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с Доналд Тръмп, за да обсъди възможността Унгария да бъде изключена от американските санкции.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions