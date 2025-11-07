Тръмп за разрешаването на войната в Украйна: Мисля, че постигнахме голям прогрес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е спрял осем войни и вярва, че е постигнат „значителен напредък“ по отношение на войната в Украйна. Това заяви американският лидер по време на вечеря с лидери от Централна Азия.

Тръмп отбеляза, че преди три месеца администрацията му е сключила мирно споразумение между Армения и Азербайджан. Той повтори, че това е една от осемте войни, които САЩ са спрели за осем месеца.

Освен това той говори за „значителен напредък“ в разрешаването на войната между Русия и Украйна.

„Ние сме ангажирани да прекратим още една, ако е възможно, между Русия и Украйна. Все още не сме успели, но мисля, че постигнахме значителен напредък“, отбеляза Тръмп.