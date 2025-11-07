Турският футбол разтърсен от корупция: 17 съдии и президент на клуб са арестувани

Турските власти предприеха мащабна акция срещу незаконните залагания и манипулирането на мачове, като прокуратурата разпореди задържането на 21 души. Сред арестуваните са 17 футболни рефери и президент на клуб от елитната турска Суперлига, съобщи Анадолската агенция.

Според официално изявление на Главната прокуратура в Истанбул, задържаните съдии са обвинени в злоупотреба със служебно положение с цел умишлено повлияване на изхода на спортни срещи.

В рамките на разследването са задържани също бивш собственик на клуб и бивш председател на спортна асоциация.

Издадена е и заповед за арест на още едно лице за разпространение на подвеждаща информация в социалните мрежи.

Полицейската операция е проведена едновременно в 12 града в страната.

Тези арести са последствие от действията на Турската футболна федерация (TFF), която само седмица по-рано обяви, че спира правата на 149 съдии и техни асистенти заради участие в хазартни дейности.

Вътрешна проверка на федерацията е установила, че 371 от общо 571 активни съдии в професионалните лиги притежават акаунти за онлайн залагания, като 152 от тях са залагали активно.

Данните разкриват шокиращи мащаби на проблема – един от реферите е направил 18 227 залога, а други 42-ма са залагали на над 1000 футболни мача всеки.

Дори тези с единични залози са обект на дисциплинарно производство.

Паралелно с наказателното разследване, дисциплинарният борд на TFF вече наложи санкции на 149 длъжностни лица, като наказанията варират от 8 до 12 месеца лишаване от права.

„Това е морален срив в турския футбол,“ заяви президентът на федерацията Ибрахим Хаджосманоглу. „Доверието в съдийската институция е сериозно подкопано. Това не е просто нарушение на правилата, а предателство спрямо духа на спорта.“

Разследването продължава, като властите не изключват възможността за нови арести и разширяване на обхвата му към други клубове и съдии, за които съществуват данни за участие в схеми за манипулирани залози.