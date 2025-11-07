Украински военен специалист: HIMARS стават безпомощни на фронта с новата руска Система за контрол на въздушното пространство

През последната година Русия е разработила цялостна система за противодействие срещу украинските разузнавателни дронове, като ключовият елемент са не толкова зенитните дронове, колкото радарните станции – по-специално радарът СКВП (Система за контрол на въздушното пространство). Това заяви украинският военен специалист Сергей „Флеш“ Бескрестнов в интервю пред Defense Express.

Според него пълноценното функциониране на прецизно насочваните боеприпаси, които включват системи като HIMARS, зависи от надеждна и актуална разузнавателна информация. Ако Русия блокира достъпа до целите чрез мрежа от радари и зенитни дронове, тогава ракетните артилерийски удари също ще бъдат неефективни.

СКВП е компактен радар с фиксирана фазирана антенна решетка (приблизително 1,2 x 1 м) и ъгъл на видимост приблизително 90°. Той работи в S-диапазона (приблизително 2700-3100 MHz). Радарите обикновено се инсталират в низини на 5-7 км от фронтовата линия, където са по-трудни за откриване, и са способни да откриват безпилотни летателни апарати на разстояние до 20 км. Откритите цели се унищожават от оператори на зенитни дронове, разположени на 2-5 км от радара.

Флеш казва, че преди да може да бъде унищожена целта, тя трябва да бъде видяна. В момента 90% от системата за наблюдение срещу дронове е базирана на СКВП. По думите му, Русия до голяма степен е копирала и разширила идеите, разработени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през пролетта-лятото на 2024 г.

Откриването на такива радари е трудна задача. Те са трудни за откриване с наземни системи за радиоелектронна борба поради скритостта им в пейзажа и минималната им топлинна сигнатура. Сателитите за електронно разузнаване могат да откриват радиацията, но осигуряват само „целева зона“. Визуалното търсене от дронове остава единственият начин за точно локализиране на радара. Ключови индикатори за откриване са източниците на енергия (приблизително 1 kW) и активността на персонала в близост до скривалища.

Друга предложена контрамярка са дронове с пасивни радарни глави за самонасочване, подобни на AGM-88 HARM или израелските Harpy/Harop. Експертите обаче са скептични относно тяхната ефективност срещу малки радари като СКВП: тези оръжия са били предназначени за големи радари за наблюдение и са били ефективни предимно на открит терен.

„Флеш“ отбелязва, че Украйна трябва да разработи специализирани решения за откриване и неутрализиране на малки, скрити радари в труден терен.