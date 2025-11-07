НА ЖИВО
          Украйна обяви рекордни международни валутни резерви от обявяването на независимостта

          Валутни резерви на Украйна
          Валутни резерви на Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Международните резерви на Украйна са нараснали с 6,4% през октомври, достигайки 49,5 милиарда долара към 1 ноември, според предварителни данни. Националната банка на Украйна съобщи, че това е най-високата цифра в историята на независима Украйна, предава УНИАН.

          „Този ​​растеж се дължи на значителен приток от международни партньори, който надхвърли нетните продажби на чуждестранна валута на Националната банка и погасяванията на дълга на страната в чуждестранна валута“, се казва в изявлението.

          В сметките на правителството в чуждестранна валута в НБУ са постъпили 6,4 милиарда долара, включително:

          4,7 милиарда долара от ЕС чрез инициативата на Г-7 за извънредно ускоряване на приходите за Украйна (ERA);

          1,1 милиарда долара чрез сметки в Световната банка;

          507,7 милиона долара от пласирани държавни облигации;

          117,3 милиона долара от Банката за развитие на Съвета на Европа.

          611,6 милиона долара са платени за обслужване и погасяване на дълга на правителството в чуждестранна валута. Освен това Украйна е платила 83,9 милиона долара на Международния валутен фонд.

          Нетните продажби на чуждестранна валута на Националната банка през октомври възлизат на 2,8 милиарда долара.

          Регулаторът отбелязва, че обемът на международните резерви е достатъчен за поддържане на стабилността на валутния пазар.

