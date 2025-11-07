Украйна обяви рекордни международни валутни резерви от обявяването на независимостта

Международните резерви на Украйна са нараснали с 6,4% през октомври, достигайки 49,5 милиарда долара към 1 ноември, според предварителни данни. Националната банка на Украйна съобщи, че това е най-високата цифра в историята на независима Украйна, предава УНИАН.

„Този ​​растеж се дължи на значителен приток от международни партньори, който надхвърли нетните продажби на чуждестранна валута на Националната банка и погасяванията на дълга на страната в чуждестранна валута“, се казва в изявлението.

В сметките на правителството в чуждестранна валута в НБУ са постъпили 6,4 милиарда долара, включително:

4,7 милиарда долара от ЕС чрез инициативата на Г-7 за извънредно ускоряване на приходите за Украйна (ERA);

1,1 милиарда долара чрез сметки в Световната банка;

507,7 милиона долара от пласирани държавни облигации;

117,3 милиона долара от Банката за развитие на Съвета на Европа.

611,6 милиона долара са платени за обслужване и погасяване на дълга на правителството в чуждестранна валута. Освен това Украйна е платила 83,9 милиона долара на Международния валутен фонд.

Нетните продажби на чуждестранна валута на Националната банка през октомври възлизат на 2,8 милиарда долара.

Регулаторът отбелязва, че обемът на международните резерви е достатъчен за поддържане на стабилността на валутния пазар.