      петък, 07.11.25
          Украйна удари една от ключовите рафинерии на Русия в Башкортостан

          Украйна удари рафинерия в Башкортостан
          Украйна удари рафинерия в Башкортостан
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На 6 ноември оператори на дронове с голям обсег от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна успешно са ударили Стерлитамакския нефтохимически завод (СНХЗ), предава УНИАН.

          Рафинерията се намира в Башкортостан и е едно от ключовите нефтохимически предприятия на Русия, отбелязват ГУР.

          Заводът произвежда продукти за руската армия и военно-промишления комплекс, включително йонол, авиационен бензин и синтетични полимери.

          „В резултат на удара по вражеския нефтохимически завод е възникнал пожар в производственото съоръжение за агидол, добавка към авиационно гориво“, съобщи разузнавателната служба.

