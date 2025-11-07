Украйна води позитивни преговори със САЩ за придобиване на ракети Tomahawk

Посланикът на Украйна в САЩ, Олга Стефанишина, заяви пред Bloomberg, че страната й води „положителни“ разговори със Съединените щати за придобиване на ракети Tomahawk и други далекобойни оръжия.

Изданието отбелязва, че изявленията на Стефанишина са дошли, след като Тръмп е дал да се разбере, че не обмисля изпращането на ракети Tomahawk на Украйна.

„Дискусиите все още продължават, но имаме много делегации, които работят за увеличаване на наличните финансови ресурси за придобиване на по-големи военни способности от САЩ“, заяви тя.

„Това не са само Tomahawk, но и различни видове други далекобойни и късобойни ракети и мога само да кажа, че това е доста положително“.

На въпрос за многократните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, Стефанишина отговори: „Това със сигурност е много труден период за Украйна“.

Посланикът отбеляза, че Украйна работи за получаване на „повече възможности за противовъздушна отбрана“.

Тя добави, че всеки отказ за оказване на натиск върху Русия ще бъде възприет като „нещо, което им (на руснаците – бел. ред.) дава зелена светлина да изградят своите възможности“.

На 3 ноември Тръмп заяви, че в момента не обмисля прехвърляне на ракети Tomahawk на Украйна.

Преди това CNN съобщи, че Пентагонът е дал зелена светлина за доставка на ракети Tomahawk на Украйна, въпреки че окончателното решение ще бъде взето от Доналд Тръмп.