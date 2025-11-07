В Харковска област се строят над 40 училища

В Харков и региона в момента се строят 38 подземни училища, а още седем проекта се реализират с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий, цитиран от Укринформ.
По думите му, всички 38 училища се изграждат по държавната програма „Офлайн училище“, а седем допълнителни проекта се реализират с международно финансиране.
В рамките на двудневното си посещение министърът е инспектирал 21 строителни площадки, като в пет от тях вече се провеждат учебни занятия.
Министърът отбеляза, че поради близостта на Харковска област до фронтовата линия, строителните екипи работят при изключително тежки условия – често на няколко смени, а понякога без електричество и комуникации.
Лисовий подчерта, че строежът на подземни училища е част от държавната стратегия за възстановяване на присъственото обучение при сигурни условия.
По информация на Укринформ, в град Писочин, Харковска област, в момента се изгражда първата подземна детска градина в Украйна.
В Харков и региона в момента се строят 38 подземни училища, а още седем проекта се реализират с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий, цитиран от Укринформ.
По думите му, всички 38 училища се изграждат по държавната програма „Офлайн училище“, а седем допълнителни проекта се реализират с международно финансиране.
В рамките на двудневното си посещение министърът е инспектирал 21 строителни площадки, като в пет от тях вече се провеждат учебни занятия.
Министърът отбеляза, че поради близостта на Харковска област до фронтовата линия, строителните екипи работят при изключително тежки условия – често на няколко смени, а понякога без електричество и комуникации.
Лисовий подчерта, че строежът на подземни училища е част от държавната стратегия за възстановяване на присъственото обучение при сигурни условия.
По информация на Укринформ, в град Писочин, Харковска област, в момента се изгражда първата подземна детска градина в Украйна.