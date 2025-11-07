НА ЖИВО
          В Харковска област се строят над 40 училища

          Снимка: Wikimedia Commons
          В Харков и региона в момента се строят 38 подземни училища, а още седем проекта се реализират с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий, цитиран от Укринформ.

          „Миналата седмица бях на работно посещение в Харковска област, която в момента изпълнява най-големия брой проекти за изграждане на подземни училища,“

          написа Лисовий в публикация във Фейсбук.
          По думите му, всички 38 училища се изграждат по държавната програма „Офлайн училище“, а седем допълнителни проекта се реализират с международно финансиране.

          В рамките на двудневното си посещение министърът е инспектирал 21 строителни площадки, като в пет от тях вече се провеждат учебни занятия.

          „Основната цел на визитата беше да се оцени напредъкът на строителството и да се определят нуждите на местните общности преди изготвянето на бюджета за следващата година – особено за завършването на обектите, планирани за въвеждане в експлоатация до края на тази година,“

          уточни Лисовий.

          Министърът отбеляза, че поради близостта на Харковска област до фронтовата линия, строителните екипи работят при изключително тежки условия – често на няколко смени, а понякога без електричество и комуникации.

          „Тези хора правят всичко възможно, за да завършат училищата възможно най-скоро и да осигурят безопасни класни стаи за децата. Тяхната отдаденост и упоритост са причината работата да не спира дори по време на обстрел,“

          посочи той.

          Лисовий подчерта, че строежът на подземни училища е част от държавната стратегия за възстановяване на присъственото обучение при сигурни условия.

          „Дори в зони, близки до бойните действия, децата имат право на образование и нормален училищен живот. Нашата цел е да разширим програмата така, че всяко дете в Украйна да може да учи присъствено и в безопасност,“

          заяви министърът.

          По информация на Укринформ, в град Писочин, Харковска област, в момента се изгражда първата подземна детска градина в Украйна.

