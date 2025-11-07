Въпреки скандалите и протестите, SHEIN печели сърцата на французите

Китайският моден гигант SHEIN се оказа в центъра на политическа и търговска буря във Франция. Откриването на първия му физически магазин в самото сърце на Париж съвпадна с разрастващ се скандал – платформата беше уличена в продажба на секс кукли с детски вид и дори оръжия, достъпни през сайта ѝ.

Реакцията на френското правителство беше незабавна – властите започнаха процедура за временно спиране на платформата, а Европейската комисия вече наблюдава случая отблизо.

Въпреки протестите и острите критики, интересът към марката не само не намалява, а расте стремглаво. По данни на директора на търговския център, където се намира първият магазин на SHEIN във Франция, посещаемостта е скочила с близо 90% от откриването му досега.

„Въпреки общественото напрежение, хората идват, за да видят отблизо какво представлява SHEIN. Любопитството очевидно надделява,“ коментира източник от търговския обект.

Това развитие обаче предизвика нова вълна от възмущение, тъй като Франция от години е символ на борбата срещу свръхконсумацията и некачествените стоки.

Страната е първата в света, която въведе „екотакса“, забрани рекламите на свръхевтини модни марки и настоя за по-голяма прозрачност относно произхода и условията на производство на дрехите.

Още през 2020 г. френското правителство забрани унищожаването на непродадени дрехи – важна стъпка в усилията за ограничаване на вредните практики на индустрията за „fast fashion“.

В момента сайтът на SHEIN остава достъпен във Франция, но предлага само собствени артикули, без продукти на външни търговци. Междувременно Париж поиска от Европейската комисия да извърши пълна проверка на компанията относно спазването на екологичните и търговските регулации.

От Европейската комисия коментираха, че пълна забрана на платформата в целия ЕС би била изключително трудна, но потвърдиха, че ще се проведе задълбочена проверка за системни нарушения на европейските стандарти.