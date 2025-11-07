Вердер с пълен обрат срещу Волфсбург

Вердер постигна пълен обрат срещу Волфсбург в заключителните минути на двубоя, побеждавайки с 2:1. Гостите първи поведоха през първата част чрез Сванберг, но домакините обърнаха с голове на Стаге в 83-ата минута и Мбангула дълбоко в добавеното време

Още в началото домакините стигнаха до първия опасен шанс след корнер. Пайпър се измъкна от опеката и стреля с глава към десния ъгъл, но Грабара реагира светкавично и изби. Малко по-късно Дагим беше изведен в наказателното поле, но ударът му от малък ъгъл попадна право в ръцете на Бакхаус. Вердер опита да действа по фланговете чрез Топ и Нинма, но гостите защитаваха компактно и не оставяха празни зони.

Волфсбург първи успя да пробие в 28-ата минута. След бърза едно-докосване комбинация топката стигна до Кюмбеди, който навлезе дълбоко отдясно и върна към Сванберг. Шведът завърши хладнокръвно от около шест метра за 0:1.

Малко след това Бакхаус предотврати второ попадение, след като изби опасен удар на Ериксен към горния десен ъгъл. До почивката Вердер разчиташе на високи центрирания, но отбраната на „вълците“ се справяше уверено.

Втората част започна с по-активна игра на домакините. Пайпър отново се включи в предни позиции при ъглов удар, но този път насочи топката над вратата. Момент по-късно след далечен удар топката срещна ръката на Винисиус Соуса, но след намеса на ВАР съдията прецени, че няма повод за дузпа.

Вердер продължи да търси изравняване чрез множество центрирания, но гостите защитаваха организирано. Грабара трябваше да се намесва след остри подавания на Грюл от фаул и при удар от дистанция на същия футболист при контраатака на домакините.

В 69-ата минута Бонифейс овладя центриране, но не успя да нанесе точен завършващ удар, а последвалият опит на Стеге мина покрай вратата. След серия смени темпото се вдигна, но Волфсбург продължи да играе дисциплинирано и да затваря пространствата.

В 73-ата и 79-ата минута Бонифейс имаше нови възможности да завърши атаки с глава, но и двата пъти стреля неточно и без да затрудни Грабара.

Натискът на Вердер обаче даде резултат в самия край. В 83-ата минута Сугавара изпрати прецизно центриране отдясно, а Йенс Стеге се измъкна зад защитата и с добре насочен удар с глава реализира за 1:1.

До последните минути домакините продължиха да търсят пълен обрат с нови центрирания, но Волфсбург се бранеше стабилно. В добавеното време Грабара улови пореден неточен опит с глава на Бонифейс, с което фиксира крайния резултат.

В четвъртата минута на продължението Вердер стигна до гол. Самуел Мбангула стигна до една топката в наказателното поле и с хубав удар от движение матира „вълците“ за 2:1.