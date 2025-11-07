Високопоставен генерал от НАТО: Русия може да нанесе удар по Алианса още утре

Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се превъоръжава. Това заяви ръководителят на Съюзното командване по операциите на НАТО, германският генерал-лейтенант Александър Солфранк, в интервю пред Reuters.

„Ако разгледаме настоящите възможности и бойна мощ на Русия, тя би могла да предприеме ограничена атака срещу територията на НАТО още утре. Тя би била малка, бърза и ограничена до регион, нищо мащабно – Русия е твърде заета в Украйна за това“, обясни той пред репортери.

Според Солфранк, дали Русия ще атакува НАТО зависи от три фактора: военната мощ на Москва, нейните военни постижения и ръководство.

„Тези три фактора ме водят до заключението, че руска атака е напълно възможна. Дали ще се осъществи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение“, подчерта генерал-лейтенантът.