Високопоставен генерал от НАТО: Русия може да нанесе удар по Алианса още утре

Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се превъоръжава. Това заяви ръководителят на Съюзното командване по операциите на НАТО, германският генерал-лейтенант Александър Солфранк, в интервю пред Reuters.
- Реклама -
„Ако разгледаме настоящите възможности и бойна мощ на Русия, тя би могла да предприеме ограничена атака срещу територията на НАТО още утре. Тя би била малка, бърза и ограничена до регион, нищо мащабно – Русия е твърде заета в Украйна за това“, обясни той пред репортери.
Според Солфранк, дали Русия ще атакува НАТО зависи от три фактора: военната мощ на Москва, нейните военни постижения и ръководство.
„Тези три фактора ме водят до заключението, че руска атака е напълно възможна. Дали ще се осъществи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение“, подчерта генерал-лейтенантът.
Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се превъоръжава. Това заяви ръководителят на Съюзното командване по операциите на НАТО, германският генерал-лейтенант Александър Солфранк, в интервю пред Reuters.
- Реклама -
„Ако разгледаме настоящите възможности и бойна мощ на Русия, тя би могла да предприеме ограничена атака срещу територията на НАТО още утре. Тя би била малка, бърза и ограничена до регион, нищо мащабно – Русия е твърде заета в Украйна за това“, обясни той пред репортери.
Според Солфранк, дали Русия ще атакува НАТО зависи от три фактора: военната мощ на Москва, нейните военни постижения и ръководство.
„Тези три фактора ме водят до заключението, че руска атака е напълно възможна. Дали ще се осъществи или не, зависи до голяма степен от нашето собствено поведение“, подчерта генерал-лейтенантът.
Русия можеше да нанесе удари още вчера,миналите месеци,с една дума когато си поиска но не го прави.Тя няма намерение да прави подобно нещо,защото има лидер който заслужава нобелова награда,а не съд.Тези които предизвикаха този конфликт се чудят как да сложат край.Както казваха ,че Украйна печели губейки територии и което е жалко млади хора.Всичко идва от манията за контрол,а останалото е лакомия…