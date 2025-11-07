Визите за многократно влизане на руски граждани в ЕС се прекратяват

Европейският съюз обяви, че прекратява издаването на многократни визи на граждани на Русия, позовавайки се на нарастващи опасения за сигурността почти четири години след началото на войната в Украйна, съобщи АФП.

„Да започнеш война и да очакваш свободно придвижване из Европа е трудно за оправдание,“ написа върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас в платформата X (бивш Twitter).

„ЕС затяга визовия режим за руски граждани на фона на продължаващи дронови атаки и саботажи на европейска територия,“ добави тя. - Реклама -

Новите ограничения идват след нарастващи опасения от руска „хибридна война“ в рамките на блока, включваща навлизания във въздушното пространство и необясними наблюдения с дронове в редица европейски държави.

Според изявление от Брюксел, руските граждани вече ще трябва да подават нова виза при всяко отделно пътуване до ЕС. Мярката цели по-строг контрол върху кандидатите и ограничаване на потенциалните рискове за сигурността.

Изключения ще бъдат правени в обосновани случаи, например за независими журналисти и правозащитници.

Миналия месец ЕС вече затегна правилата за придвижване на руски дипломати в рамките на нов пакет санкции, обхващащ 27-те държави членки.

Няколко страни от блока от дълго време настояват за по-твърди визови ограничения за руските граждани, аргументирайки се, че не е редно руснаците да пътуват като туристи, докато страната им води война срещу Украйна.

През 2022 г. ЕС замрази споразумението за облекчен визов режим с Русия, като препоръча на държавите членки да намалят приоритета на руските визови молби.

По данни на Брюксел, броят на издадените визи за руски граждани е спаднал от над 4 милиона преди войната до около 500 000 през 2023 г., но дипломати отбелязват, че през 2024 г. броят на одобренията отново се увеличава.

Франция, Испания и Италия остават сред страните, които издават най-много визи на руснаци, основно с туристическа цел.

Докато привържениците на по-строгите мерки смятат, че руските граждани трябва да почувстват последиците от войната, опозиционни фигури предупреждават, че пълната изолация на руското общество ще бъде грешка.

Юлия Навалная, съпругата на покойния опозиционер Алексей Навални, заяви през септември, че всеобхватните ограничения ще подсилят кремълската пропаганда, внушаваща, че „Европа е враг на всички руснаци“.

Тя призова ЕС да насочи натиска си върху елита около Владимир Путин, за да постигне реален ефект.