Влак ще свърже летище Пловдив с Централна гара

Скоро летище Пловдив ще бъде свързано с Централна гара чрез нова железопътна линия през гара Крумово, съобщиха от пресцентъра на общината, цитирани от кореспондента на БТА в града Пресиана Вълканова.

Влаковете по трасето ще се движат със скорост до 80 км/ч, а пероните в района на летището ще бъдат изградени в синхрон със съществуващата инфраструктура, за да осигурят бърз и удобен достъп на пътниците.

Проектът беше обсъден на среща в Община Пловдив, на която екипи от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и проектанти представиха концепцията пред кмета Костадин Димитров, зам.-кмета по строителство Хакъ Сакъбов и главния архитект Яна Желязкова.

„Съвсем скоро летище Пловдив пусна нова линия до Милано, а на 15 ноември предстои първи полет до Братислава. До 2032 г. аеропортът трябва да обслужва 11 редовни авиолинии. Изграждането на връзка на пътниците с града е от изключително значение,“ заяви кметът Костадин Димитров.

Според Емил Манчев, зам.-ръководител на проекта за модернизация на жп възел Пловдив, влаковото свързване на летището с гара Крумово е част от по-мащабен инфраструктурен проект, финансиран по ОП „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

Нови спирки и естакада между Централна гара и Филипово

На срещата е бил представен и втори ключов проект – модернизация на трасето между Централна гара и гара Филипово.

Предвижда се по 5-километровото трасе да бъдат изградени три нови спирки – на бул. „Пещерско шосе“, бул. „Шести септември“ и бул. „България“.

Проектантите предлагат жп линията по бул. „Копривщица“ да бъде повдигната на естакада, както и да се монтират шумоизолиращи стени, за да се ограничат шумът и вибрациите към жилищните сгради в близост.

„Предстои обявяване на поръчка за проектантски колектив за нов мост над река Марица, който ще свърже бул. ‘Копривщица’ с бул. ‘България’. Двата моста ще бъдат един до друг, затова е важно проектите да се движат в синхрон,“ подчерта кметът Димитров.

Издигането на железопътните линии от Коматевския възел до река Марица е част от плана за изграждане на градска железница, чиято стойност надхвърля 200 млн. лева.