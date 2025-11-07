НА ЖИВО
          Второ наказание от ФИФА за Ботев Пловдив

          Решението е в сила от 6 ноември 2025 и вече е отразено в системата на Международната централа

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ФИФА наложи нова санкция на Ботев Пловдив, която забранява на клуба да картотекира нови футболисти в рамките на три последователни трансферни прозореца. Решението е в сила от вчера, 6 ноември 2025, и вече е отразено в системата на Международната централа.

          Така „жълто-черните“ отнесоха второ подобно наказание в рамките на две седмици. Първото е заради непогасено задължение на предишното ръководство към бившия футболист на тима Абдулайе Траоре. Тази санкция продължава да е активна, наред с новата.

          Подобни наказания са наложени и на Берое и Спартак Варна.

          Заралии имат две активни забрани – последната е отпреди четири дни. „Соколите“ от своя страна също получиха наказание през последните дни.

