Второ наказание от ФИФА за Ботев Пловдив

ФИФА наложи нова санкция на Ботев Пловдив, която забранява на клуба да картотекира нови футболисти в рамките на три последователни трансферни прозореца. Решението е в сила от вчера, 6 ноември 2025, и вече е отразено в системата на Международната централа.

Така „жълто-черните“ отнесоха второ подобно наказание в рамките на две седмици. Първото е заради непогасено задължение на предишното ръководство към бившия футболист на тима Абдулайе Траоре. Тази санкция продължава да е активна, наред с новата.

Подобни наказания са наложени и на Берое и Спартак Варна.

Заралии имат две активни забрани – последната е отпреди четири дни. „Соколите“ от своя страна също получиха наказание през последните дни.