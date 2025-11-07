Зафиров: В нашия мандат няма да има нито едно селище без вода!

В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населено място без достъп до питейна вода. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на посещение в Омуртаг, където бе заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова. Двамата се срещнаха с областния управител на Търговище и кметове на общини от региона.
Зафиров посочи, че Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим.
По думите му по време на срещата, чийто домакин бе кметът на Община Омуртаг Джунейт Йонузов, е обсъдено внимателно естеството на проблема.
Вицепремиерът припомни, че в момента в Омуртаг се изпълняват два проекта за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа, които ще облекчат част от кризата.
Той уточни, че са нужни 100 литра в секунда вода – 20 литра за Антоново и 80 литра за Омуртаг.
„Има решение на този проблем. С финансовия министър също коментирахме начините на финансиране, възможностите с местната власт – те също са наясно как да се случи това нещо,“ заяви вицепремиерът.
