      петък, 07.11.25
          Зафиров: В нашия мандат няма да има нито едно селище без вода!

          Снимка: БГНЕС
          В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населено място без достъп до питейна вода.
          Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на посещение в Омуртаг, където бе заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова. Двамата се срещнаха с областния управител на Търговище и кметове на общини от региона.

          Зафиров посочи, че Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим.

          „Градът, заедно с Брезник, са последните два, които търпят тези несгоди,“ каза той.

          По думите му по време на срещата, чийто домакин бе кметът на Община Омуртаг Джунейт Йонузов, е обсъдено внимателно естеството на проблема.

          „Имаме в голяма степен увереност, че проблемът ще бъде решен в обозримо бъдеще,“ допълни Зафиров.

          Вицепремиерът припомни, че в момента в Омуртаг се изпълняват два проекта за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа, които ще облекчат част от кризата.

          „Всъщност това е проблем, който е навсякъде в страната – остаряла водопреносна мрежа и пресъхване на основния водоизточник. Големият проблем обаче продължава да стои с водоизточника, така че ще работим и по този казус, а именно – довеждащ водопровод от язовир ‘Ястребино’, който ще реши проблемите на цялата община Омуртаг,“ каза Зафиров.

          Той уточни, че са нужни 100 литра в секунда вода – 20 литра за Антоново и 80 литра за Омуртаг.

          „Има решение на този проблем. С финансовия министър също коментирахме начините на финансиране, възможностите с местната власт – те също са наясно как да се случи това нещо,“ заяви вицепремиерът.

          „С голяма степен на увереност искам да кажа, че в рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населено място без достъп до тази основна базова ценност, която е заложена и в Конституцията – питейната вода,“ категоричен бе Атанас Зафиров.

