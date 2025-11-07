Заявление на DeepState: Руската армия вдига оборотите на Покровско направление в Украйна

Руските войски са увеличили активността си на Покровско направление на фронта. В сряда руснаците са извършили 100 щурмови операции там, съобщават от проекта DeepState.

Отбелязва се, че това показва, че Русия се опитва да ускори настъплението си. В същото време руските сили не пестят резерви.

„За контекст, за цялата 2025 година само на 3 и 4 май са извършени повече щурмови операции, а именно съответно 113 и 115 щурмови операции“, подчертават авторите на доклада.