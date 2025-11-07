ZDF: Украинският спецназ не може да обърне ситуацията в Покровск, битката върви към своя край

Битката за Покровск и Мирноград може скоро да навлезе в последната си фаза, тъй като руските войски са напреднали още по-навътре в града, съобщава ZDF.

Изданието посочва, че в сряда се е появило видео, показващо руски части, които премахват украинските барикади в Покровск, без те да са обезпокоени от обстрела от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), което показва, че украинските бойци са значително отблъснати.

Изданието пише, че руснаците са използвали иновативна тактика в града: войските им са потърсили укритие в руините и са атакували украински безпилотни летателни апарати, комбинирайки удари с дронове и артилерия, както и нападения и засади. Това е принудило украинските части да действат от по-голямо разстояние, като по този начин е ограничило възможностите им.

„Тази тактика, насочена към потискане на вражески групи дронове чрез засади в подкрепа на настъплението на сухопътните сили, може да работи само в гъста градска среда, където е възможно да се приближат до тях, и тя е работила добре в Покровск“, се казва в статията.