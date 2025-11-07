Зеленски: Превземането на Покровск може да отсрочи засилването на санкциите срещу Русия

Превземането на Покровск от Русия може да забави затягането на санкциите срещу нея. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от „Страна“.

Путин би могъл да използва превземането на Покровск и като извинение, за да убеди Запада да окаже натиск върху Киев да изтегли украинските войски от Донецка област.

„Мисля, че Русия, с тази история с Покровск, се опитва да демонстрира успех на бойното поле. След това биха могли да се опитат да въведат отново наратива, че ще превземат Донбас, ще принудят президента и украинците да се изтеглят от Донбас, защото така или иначе ще превземат Източна Украйна. Ще го принудят и тогава ще постигнем споразумение. Това е фактор, който би могъл да повлияе на налагането на санкции или на отлагането им. Знаете ли, всички чакат“, заяви Зеленски.