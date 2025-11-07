НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Русия загуби 25 хиляди бойци при удари от украински дронове през октомври

          1
          58
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че само през октомври Русия е загубила 25 000 души личен състав поради действията на украинските дронове – загуби, потвърдени от видеозаписи.

          - Реклама -

          Други 2000-3000 убити руснаци все още не са визуално потвърдени, но данните се уточняват.

          Според президента това са най-тежките загуби на Русия за един месец от началото на пълномащабното нахлуване.

          „Това показва, че увеличаваме броя на безпилотните летателни апарати на фронта. И съответно врагът понася тежки загуби“, подчерта Зеленски.

          Той добави още, че Украйна създава собствено производство на еквиваленти на дронове Mavic.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че само през октомври Русия е загубила 25 000 души личен състав поради действията на украинските дронове – загуби, потвърдени от видеозаписи.

          - Реклама -

          Други 2000-3000 убити руснаци все още не са визуално потвърдени, но данните се уточняват.

          Според президента това са най-тежките загуби на Русия за един месец от началото на пълномащабното нахлуване.

          „Това показва, че увеличаваме броя на безпилотните летателни апарати на фронта. И съответно врагът понася тежки загуби“, подчерта Зеленски.

          Той добави още, че Украйна създава собствено производство на еквиваленти на дронове Mavic.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка

          Иван Христов -
          Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка, съобщава TVP. Тя ще започне през следващите седмици и ще обхване всички възрастови групи, от ученици...
          Война

          Юлиан Рьопке: Русия проникна в голям укрепрайон на ВСУ при Гуляйполе

          Иван Христов -
          Руснаците са проникнали в основен укрепен район на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в сектора Гуляйполе – Успеновския плацдарм. Според военния наблюдател на BILD...
          Война

          „Искандер-М“ порази разположение на полк за безпилотни системи на ВСУ (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Екип на руски оперативно-тактически ракетен комплекс (ОТРК) „Искандер-М“ е нанесъл удар по район на съсредоточаване на украински полк за безпилотни системи в Донецка област,...

          1 коментар

          1. Ххахаха, ама тоя вече цял свят му се смее, този човек е съвсем ИЗТРЕЩЯЛ. Още помня как твърдеше че за 3 години война са загинали 30000 украинци и всички му се подиграваха

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions