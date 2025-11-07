Зеленски: Русия загуби 25 хиляди бойци при удари от украински дронове през октомври

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че само през октомври Русия е загубила 25 000 души личен състав поради действията на украинските дронове – загуби, потвърдени от видеозаписи.
Други 2000-3000 убити руснаци все още не са визуално потвърдени, но данните се уточняват.
Според президента това са най-тежките загуби на Русия за един месец от началото на пълномащабното нахлуване.
„Това показва, че увеличаваме броя на безпилотните летателни апарати на фронта. И съответно врагът понася тежки загуби“, подчерта Зеленски.
Той добави още, че Украйна създава собствено производство на еквиваленти на дронове Mavic.
