Жена загина при тежка катастрофа при Сливен

Тежък пътен инцидент отне живота на жена тази сутрин на пътя между Сливен и село Самуилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен, цитирани от кореспондента на БТА Сабина Стефанова.

Сигналът за катастрофата е подаден в 07:35 ч., а по първоначална информация в произшествието са участвали три леки автомобила.

Вследствие на инцидента пътят беше временно затворен за движение, като на място пристигнаха екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.