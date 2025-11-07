НА ЖИВО
          Жена загина при тежка катастрофа при Сливен

          Тежък пътен инцидент отне живота на жена тази сутрин на пътя между Сливен и село Самуилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен, цитирани от кореспондента на БТА Сабина Стефанова.

          Сигналът за катастрофата е подаден в 07:35 ч., а по първоначална информация в произшествието са участвали три леки автомобила.

          Тежка катастрофа край село Оногур: двама души загинаха на място Тежка катастрофа край село Оногур: двама души загинаха на място

          Вследствие на инцидента пътят беше временно затворен за движение, като на място пристигнаха екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

          Причините за инцидента се изясняват, уточниха от МВР.

          Тежка катастрофа край село Оногур: двама души загинаха на място Тежка катастрофа край село Оногур: двама души загинаха на място

