„Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000 лева“ – семейството на загинал младеж от Козлодуй търси справедливост

3000 лева – толкова е паричната гаранция, определена от Окръжния съд във Враца за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа, при която в края на октомври загина 18-годишният Евгени от Козлодуй. Решението предизвика вълна от възмущение, а сестрата на жертвата написа емоционално писмо до съда – зов за справедливост и човешка отговорност.
Фаталният инцидент се случил между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври. Евгени се прибирал пеша към дома си, след като негов познат го оставил на пътя, където минути по-късно намира смъртта си.
Обвиняемият е задържан часове след катастрофата, но само няколко дни по-късно е пуснат под гаранция. Това предизвика силна реакция сред близките на Евгени.
В мотивите си съдът изтъква, че шофьорът е съдействал на разследването и е издържан от родителите си, което е повлияло върху размера на гаранцията.
Сестрата на Евгени обаче е категорична, че няма да се примири. Тя заяви, че ще се бори докрай за справедливост, за да не преживяват и други семейства подобна болка.
