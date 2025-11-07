НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000 лева“ – семейството на загинал младеж от Козлодуй търси справедливост

          0
          36
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          3000 лева – толкова е паричната гаранция, определена от Окръжния съд във Враца за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа, при която в края на октомври загина 18-годишният Евгени от Козлодуй. Решението предизвика вълна от възмущение, а сестрата на жертвата написа емоционално писмо до съда – зов за справедливост и човешка отговорност.

          - Реклама -

          Фаталният инцидент се случил между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври. Евгени се прибирал пеша към дома си, след като негов познат го оставил на пътя, където минути по-късно намира смъртта си.

          „Всички сме съкрушени и искаме най-вече да знаем истината. Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000, нито 300 000 лева“, каза приятел на загиналия.

          Обвиняемият е задържан часове след катастрофата, но само няколко дни по-късно е пуснат под гаранция. Това предизвика силна реакция сред близките на Евгени.

          Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй

          Според приятелка на семейството, мъжът имал 24 акта за нарушения на Закона за движение по пътищата. „До ден-днешен не е ясно в какво състояние е шофирал“, допълни тя.

          В мотивите си съдът изтъква, че шофьорът е съдействал на разследването и е издържан от родителите си, което е повлияло върху размера на гаранцията.

          Сестрата на Евгени обаче е категорична, че няма да се примири. Тя заяви, че ще се бори докрай за справедливост, за да не преживяват и други семейства подобна болка.

          „Не искам други майки и сестри да минават през това, през което минаваме ние“, написа тя в писмото си до съда.

          Примери за заглавия:

          1. 3000 лева гаранция за шофьора, убил 18-годишен Евгени – близките в шок
          2. „Животът на брат ми не струва 3000 лева“ – сестрата на загинал младеж от Козлодуй се обръща към съда
          3. 24 акта и 3000 лв. гаранция: гневът на семейството на Евгени от Козлодуй

          За социалните мрежи:
          Какво означава справедливост, когато човешки живот се оценява на 3000 лева? ⚖️

          3000 лева – толкова е паричната гаранция, определена от Окръжния съд във Враца за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа, при която в края на октомври загина 18-годишният Евгени от Козлодуй. Решението предизвика вълна от възмущение, а сестрата на жертвата написа емоционално писмо до съда – зов за справедливост и човешка отговорност.

          - Реклама -

          Фаталният инцидент се случил между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври. Евгени се прибирал пеша към дома си, след като негов познат го оставил на пътя, където минути по-късно намира смъртта си.

          „Всички сме съкрушени и искаме най-вече да знаем истината. Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000, нито 300 000 лева“, каза приятел на загиналия.

          Обвиняемият е задържан часове след катастрофата, но само няколко дни по-късно е пуснат под гаранция. Това предизвика силна реакция сред близките на Евгени.

          Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй

          Според приятелка на семейството, мъжът имал 24 акта за нарушения на Закона за движение по пътищата. „До ден-днешен не е ясно в какво състояние е шофирал“, допълни тя.

          В мотивите си съдът изтъква, че шофьорът е съдействал на разследването и е издържан от родителите си, което е повлияло върху размера на гаранцията.

          Сестрата на Евгени обаче е категорична, че няма да се примири. Тя заяви, че ще се бори докрай за справедливост, за да не преживяват и други семейства подобна болка.

          „Не искам други майки и сестри да минават през това, през което минаваме ние“, написа тя в писмото си до съда.

          Примери за заглавия:

          1. 3000 лева гаранция за шофьора, убил 18-годишен Евгени – близките в шок
          2. „Животът на брат ми не струва 3000 лева“ – сестрата на загинал младеж от Козлодуй се обръща към съда
          3. 24 акта и 3000 лв. гаранция: гневът на семейството на Евгени от Козлодуй

          За социалните мрежи:
          Какво означава справедливост, когато човешки живот се оценява на 3000 лева? ⚖️

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Нова вълна на телефонните измами: Измамници използват името на МВР, за да събират лични данни

          Дамяна Караджова -
          „Замесена сте в престъпление!” – с тези думи започва телефонен разговор, който журналистът от БНР Милена Воденичарова ще запомни дълго.
          Общество

          „Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор“ обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл“.
          Политика

          Орбан на визита във Вашингтон: ще търси изключение от американските енергийни санкции

          Дамяна Караджова -
          Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес във Вашингтон с Доналд Тръмп, за да обсъди възможността Унгария да бъде изключена от американските санкции.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions