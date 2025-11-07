„Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000 лева“ – семейството на загинал младеж от Козлодуй търси справедливост

3000 лева – толкова е паричната гаранция, определена от Окръжния съд във Враца за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа, при която в края на октомври загина 18-годишният Евгени от Козлодуй. Решението предизвика вълна от възмущение, а сестрата на жертвата написа емоционално писмо до съда – зов за справедливост и човешка отговорност.

Фаталният инцидент се случил между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври. Евгени се прибирал пеша към дома си, след като негов познат го оставил на пътя, където минути по-късно намира смъртта си.

„Всички сме съкрушени и искаме най-вече да знаем истината. Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000, нито 300 000 лева“, каза приятел на загиналия.

Обвиняемият е задържан часове след катастрофата, но само няколко дни по-късно е пуснат под гаранция. Това предизвика силна реакция сред близките на Евгени.

Според приятелка на семейството, мъжът имал 24 акта за нарушения на Закона за движение по пътищата. „До ден-днешен не е ясно в какво състояние е шофирал“, допълни тя.

В мотивите си съдът изтъква, че шофьорът е съдействал на разследването и е издържан от родителите си, което е повлияло върху размера на гаранцията.

Сестрата на Евгени обаче е категорична, че няма да се примири. Тя заяви, че ще се бори докрай за справедливост, за да не преживяват и други семейства подобна болка.

„Не искам други майки и сестри да минават през това, през което минаваме ние“, написа тя в писмото си до съда.

