НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          68-годишен мъж пострада при катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора

          0
          18
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          68-годишен мъж е откаран в болница, след като джип се е самокатастрофирал на път I-5 между Казанлък и Стара Загора, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 09:46 часа в района на пътния възел при село Ягода, в посока Стара Загора. По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, който се е преобърнал извън пътното платно.

          Мъжът е получил медицинска помощ на място, а пробата му за алкохол е отрицателна.

          На място работи полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението по пътя не е затруднено.

          68-годишен мъж е откаран в болница, след като джип се е самокатастрофирал на път I-5 между Казанлък и Стара Загора, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 09:46 часа в района на пътния възел при село Ягода, в посока Стара Загора. По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, който се е преобърнал извън пътното платно.

          Мъжът е получил медицинска помощ на място, а пробата му за алкохол е отрицателна.

          На място работи полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението по пътя не е затруднено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Челна катастрофа с две деца рани петима и блокира пътя Асеновград – Чепеларе за часове

          Георги Петров -
          Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори снощи за над три часа пътя Асеновград – Чепеларе, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян. Инцидентът е...
          Икономика

          Кристалина Георгиева: Еврото ще направи България по-привлекателна за инвеститори

          Георги Петров -
          С присъединяването си към еврозоната, България ще стане по-сигурна и по-привлекателна за инвестиции, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Тя подчерта,...
          Общество

          Борис Бонев: София има само четири снегорина – градът е пред заплаха от зимен хаос

          Георги Петров -
          След кризата с боклука в София, столицата е изправена пред нова опасност – криза със снегопочистването. Това предупреди Борис Бонев от „Спаси София“, като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions