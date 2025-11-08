68-годишен мъж пострада при катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора

68-годишен мъж е откаран в болница, след като джип се е самокатастрофирал на път I-5 между Казанлък и Стара Загора, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 09:46 часа в района на пътния възел при село Ягода, в посока Стара Загора. По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, който се е преобърнал извън пътното платно.
Мъжът е получил медицинска помощ на място, а пробата му за алкохол е отрицателна.
На място работи полицейски екип, който изяснява причините за произшествието. Движението по пътя не е затруднено.
