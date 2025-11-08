НА ЖИВО
          Архангеловден – празникът на небесните закрилници и паметта за мъртвите

          На 8 ноември православната църква отбелязва Събора на свети Архангел Михаил и останалите небесни безплътни сили – един от големите християнски празници, известен още като Архангеловден. Денят е посветен на Архангел Михаилвожда на небесното воинство, защитник на вярата и пазител на душите.

          Според християнската традиция, Архангел Михаил е този, който предвожда ангелите в борбата със злото и помага на душите на праведниците да стигнат до небето. В народните вярвания той се почита като пазител на живите и мъртвите, символ на справедливост и милосърдие.

          В много краища на България празникът е известен като Рангеловден или Събор на свети Михаил, и се смята за последния голям есенен празник преди Коледните пости. На този ден се прави курбан, приготвя се питка, а семействата се събират на обща трапеза в чест на своя ангел-пазител.

          „Архангел Михаил е пратеник на Божията правда. Той е мечът на светлината, който разделя доброто от злото,“ гласят старите църковни слова.

          По традиция, на Архангеловден се отдава почит и на покойните, защото се вярва, че Архангел Михаил води душите им към вечността. В някои райони се организират Архангелови задушници, а на гробищата се раздава хляб, вино и варено жито.

          Празникът е имен ден на всички, които носят имената Михаил, Михаела, Ангел, Ангелина, Райчо, Райна, Рангел, Милчо, Милена и техните производни.

          Архангеловден ни напомня, че силата на вярата, справедливостта и доброто винаги ще надделяват над мрака – така, както Архангел Михаил побеждава злото със светлината на Божия меч.

          1 коментар

          1. „Архангел Михаил е пратеник на Божията правда. Той е мечът на светлината, който разделя доброто от злото,“ гласят старите църковни слова.
            Това е ИСТИНА!!! Аз съм човек и съм му Благодарен, че ме върна…!Дължа всичко добро И на Него, И преди, И след това!!!
            Чувствам се длъжен да кажа: Затворете вратите на днешният Парламент! За да останат повече Българи днес ЖИВИ!!! БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА АРМИЯ!!! ВДИГНЕТЕ ЖЕЛЕЗНИЯТ ПРАВОСЛАВЕН КРЪСТ ВИСОКО В РЪЦЕТЕ СИ В ИМЕТО НА ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ!!!

