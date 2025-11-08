Арина Сабаленка е на един мач от титлата в Рияд

Арина Сабаленка ще спори за титлата на Финалния тенис турнир на WTA в Рияд. Лидерката на женския тенис се наложи над Аманда Анисимова с 6:3, 3:6, 6:3 във втория полуфинал.

- Реклама -

За световната №1 това ще е втори финал в турнира, след като първият датира от 2022 година. В спора за трофея Сабаленка ще срещне Елена Рибакина, която спечели първия полуфинал срещу Джесика Пегула.

Битката за трофея е по-късно днес. Сабаленка и Рибакина се познават повече от добре и на този етап представителката на Беларус е спечелила общо 10 от 16 срещи