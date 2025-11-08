НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Боеве в Покровск: украински и руски войници се сражават в една и съща сграда

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Битката за Покровск навлезе в критична фаза, като украинските и руските войски се сражават буквално в една и съща жилищна сграда, съобщава УНИАН, позовавайки се на военни източници и анализатори.

          Русия твърди, че е обкръжила града и прекъснала украинската логистика, докато Киев настоява, че боевете продължават, а украинските части нанасят тежки загуби на противника.

          „В момента няма ясни линии на отбрана. Руснаците контролират над 70% от Покровск,“ заяви Сергей Филимонов, командир на батальона „Вълци Да Винчи“.

          Президентът Володимир Зеленски потвърди сложната ситуация, като подчерта, че основната цел на Москва остава пълното превземане на града.

          Анализатори определят напредването на руските сили като „метър по метър“, след година на изтощителни боеве. Покровск, част от „пояса на крепостите“ около Донецк, е на ръба да се превърне в следващия голям фронт на изтощителната война.

