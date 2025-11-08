Борис Бонев: София има само четири снегорина – градът е пред заплаха от зимен хаос

След кризата с боклука в София, столицата е изправена пред нова опасност – криза със снегопочистването. Това предупреди Борис Бонев от „Спаси София“, като заяви, че градът разполага едва с четири снегорина преди началото на зимния сезон.

„София в момента има четири броя снегорина. Четири! При нормална ситуация, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж,“ каза Бонев. - Реклама -

Той предупреди, че при първия по-сериозен снеговалеж улиците и тротоарите може да останат непочистени, което ще доведе до пълен транспортен колапс:

„Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, улиците ще са задръстени, а след няколко часа всичко ще се превърне в лед. Тогава стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат до „Пирогов“.“



Според него кризата с боклука също се задълбочава. От 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, обхващаща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ – територия с близо 200 хиляди жители. Заедно с районите „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че около половин милион софиянци може да останат без постоянна фирма за почистване.

„Кризата ще стане остра и много проблемна,“ категоричен е Бонев.



Той остро критикува и кмета на София Васил Терзиев, който в момента е в Рио де Жанейро, за да получи награда за екология:

„Липсата на тревога и бързи действия говори за две неща – или не знаят какво правят и се надяват на чудо, или го правят нарочно. Аз трето обяснение нямам,“ заяви Бонев.



По думите му, София се нуждае от ясна стратегия за управление на отпадъците и зимната поддръжка, за да не се повторят кризите от последните месеци.

В края на изявлението си той не изключи и политически амбиции на Васил Терзиев, намеквайки, че столицата често служи като трамплин за президентски кариери: