Борис Бонев: София има само четири снегорина – градът е пред заплаха от зимен хаос

След кризата с боклука в София, столицата е изправена пред нова опасност – криза със снегопочистването. Това предупреди Борис Бонев от „Спаси София“, като заяви, че градът разполага едва с четири снегорина преди началото на зимния сезон.
Той предупреди, че при първия по-сериозен снеговалеж улиците и тротоарите може да останат непочистени, което ще доведе до пълен транспортен колапс:
Според него кризата с боклука също се задълбочава. От 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, обхващаща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ – територия с близо 200 хиляди жители. Заедно с районите „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че около половин милион софиянци може да останат без постоянна фирма за почистване.
Той остро критикува и кмета на София Васил Терзиев, който в момента е в Рио де Жанейро, за да получи награда за екология:
По думите му, София се нуждае от ясна стратегия за управление на отпадъците и зимната поддръжка, за да не се повторят кризите от последните месеци.
В края на изявлението си той не изключи и политически амбиции на Васил Терзиев, намеквайки, че столицата често служи като трамплин за президентски кариери:
След кризата с боклука в София, столицата е изправена пред нова опасност – криза със снегопочистването. Това предупреди Борис Бонев от „Спаси София“, като заяви, че градът разполага едва с четири снегорина преди началото на зимния сезон.
Той предупреди, че при първия по-сериозен снеговалеж улиците и тротоарите може да останат непочистени, което ще доведе до пълен транспортен колапс:
Според него кризата с боклука също се задълбочава. От 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, обхващаща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ – територия с близо 200 хиляди жители. Заедно с районите „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че около половин милион софиянци може да останат без постоянна фирма за почистване.
Той остро критикува и кмета на София Васил Терзиев, който в момента е в Рио де Жанейро, за да получи награда за екология:
По думите му, София се нуждае от ясна стратегия за управление на отпадъците и зимната поддръжка, за да не се повторят кризите от последните месеци.
В края на изявлението си той не изключи и политически амбиции на Васил Терзиев, намеквайки, че столицата често служи като трамплин за президентски кариери: