НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Борис Бонев: София има само четири снегорина – градът е пред заплаха от зимен хаос

          0
          20
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          След кризата с боклука в София, столицата е изправена пред нова опасност – криза със снегопочистването. Това предупреди Борис Бонев от „Спаси София“, като заяви, че градът разполага едва с четири снегорина преди началото на зимния сезон.

          „София в момента има четири броя снегорина. Четири! При нормална ситуация, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж,“ каза Бонев.

          - Реклама -

          Той предупреди, че при първия по-сериозен снеговалеж улиците и тротоарите може да останат непочистени, което ще доведе до пълен транспортен колапс:

          „Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, улиците ще са задръстени, а след няколко часа всичко ще се превърне в лед. Тогава стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат до „Пирогов“.“

          Според него кризата с боклука също се задълбочава. От 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, обхващаща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ – територия с близо 200 хиляди жители. Заедно с районите „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че около половин милион софиянци може да останат без постоянна фирма за почистване.

          „Кризата ще стане остра и много проблемна,“ категоричен е Бонев.

          Той остро критикува и кмета на София Васил Терзиев, който в момента е в Рио де Жанейро, за да получи награда за екология:

          „Липсата на тревога и бързи действия говори за две неща – или не знаят какво правят и се надяват на чудо, или го правят нарочно. Аз трето обяснение нямам,“ заяви Бонев.

          По думите му, София се нуждае от ясна стратегия за управление на отпадъците и зимната поддръжка, за да не се повторят кризите от последните месеци.

          В края на изявлението си той не изключи и политически амбиции на Васил Терзиев, намеквайки, че столицата често служи като трамплин за президентски кариери:

          „Кризите с боклука обикновено раждат политици в България, които после дълги години управляват,“ добави Бонев.

          След кризата с боклука в София, столицата е изправена пред нова опасност – криза със снегопочистването. Това предупреди Борис Бонев от „Спаси София“, като заяви, че градът разполага едва с четири снегорина преди началото на зимния сезон.

          „София в момента има четири броя снегорина. Четири! При нормална ситуация, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж,“ каза Бонев.

          - Реклама -

          Той предупреди, че при първия по-сериозен снеговалеж улиците и тротоарите може да останат непочистени, което ще доведе до пълен транспортен колапс:

          „Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, улиците ще са задръстени, а след няколко часа всичко ще се превърне в лед. Тогава стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат до „Пирогов“.“

          Според него кризата с боклука също се задълбочава. От 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, обхващаща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ – територия с близо 200 хиляди жители. Заедно с районите „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че около половин милион софиянци може да останат без постоянна фирма за почистване.

          „Кризата ще стане остра и много проблемна,“ категоричен е Бонев.

          Той остро критикува и кмета на София Васил Терзиев, който в момента е в Рио де Жанейро, за да получи награда за екология:

          „Липсата на тревога и бързи действия говори за две неща – или не знаят какво правят и се надяват на чудо, или го правят нарочно. Аз трето обяснение нямам,“ заяви Бонев.

          По думите му, София се нуждае от ясна стратегия за управление на отпадъците и зимната поддръжка, за да не се повторят кризите от последните месеци.

          В края на изявлението си той не изключи и политически амбиции на Васил Терзиев, намеквайки, че столицата често служи като трамплин за президентски кариери:

          „Кризите с боклука обикновено раждат политици в България, които после дълги години управляват,“ добави Бонев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Архангеловден – празникът на небесните закрилници и паметта за мъртвите

          Георги Петров -
          На 8 ноември православната църква отбелязва Събора на свети Архангел Михаил и останалите небесни безплътни сили – един от големите християнски празници, известен още...
          Общество

          Как Хърватия укроти инфлацията след еврото: лимитирани цени и урок за България

          Георги Петров -
          След въвеждането на еврото през 2023 г., Хърватия се изправя пред предизвикателството да овладее внезапния скок на цените на стоки от първа необходимост. Властите...
          България

          С един подпис Бойко Борисов сложи край на КПКОНПИ и прежали 200 млн. евро

          Стати Северняшки -
          В новинарският поток на миналата седмица явно се открои едно политическо действие, случило се в пленарна зала на българския парламент. Открои се не само...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions