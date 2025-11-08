НА ЖИВО
          Бойко Величков: Победата в дербито винаги е трудна и това е сладкото в нея

          "Играта не ни е грозна. Знаем в какво отстъпваме на Левски и сме наясно с ширината на скамейката им, както и със силните им страни" - добави спортният директор на ЦСКА

          Снимка: БГНЕС
          „Виждаме и по какъв начин ни се свири, има двоен аршин. Георги Костадинов заслужаваше червен картон. Колко минути трябваше да играем до края? Достоен противник, здрав мач и надлъгване. Имахме нужда от тази победа. Можем да извадим много неща и се получава тенденция. Казвам факти и няма да споря. Нямаме претенции за червения картон на Пастор. Говорихме с него, каза, че го е ударил. Случва се, това е футболът. Имаме претенции към другите неща“, обяви спортният директор на ЦСКА Бойко Величков след успеха на „червените“ с 1:0 в дербито срещу Левски.

          „Победата в дербито винаги е важна, независимо от моментната ситуация. Продължи серията с добри резултати. Имаме цялото уважение към Левски, към отбор, който е водач в класирането и играе много силно. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика и неутрализира силните страни на противника. Трябва да отчетем позитивите, но има още много работа. Имахме нужда от тази победа за самочувствие. Това е само една малка стъпка. Предстои още много да наваксваме“, сподели още бившият футболист на „червените“.

          „Няма нужда да се връщаме назад. Лошите резултати са факт, но и добрата серия сега също. Не бих нарекъл тази победа грозна. Победата в дербито винаги е трудна и това е сладкото в нея. Играта не ни е грозна. Знаем в какво отстъпваме на Левски и сме наясно с ширината на скамейката им, както и със силните им страни“, добави спортният директор на ЦСКА.

          „Не бих използвал реториката на Боримиров. Искаме да стигнем до върха. Знаем, че ще е трудно и знаем как да постигнем, макар и да отнеме време“, завърши Бойко Величков.

