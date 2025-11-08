Челна катастрофа с две деца рани петима и блокира пътя Асеновград – Чепеларе за часове

Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори снощи за над три часа пътя Асеновград – Чепеларе, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян.

Инцидентът е станал около 21:05 часа в участъка между село Хвойна и местността „Синия хан“. По първоначални данни единият автомобил е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в другия.

В резултат на сблъсъка са пострадали петима души, сред които две деца. Едното дете е прието в болница, но по информация от полицията няма опасност за живота на никой от пострадалите.

Движението по второкласния път първоначално беше напълно спряно и в двете посоки, а в по-късните часове полицията е започнала да пропуска автомобили в едната лента. Към момента трафикът е напълно възстановен.

Това е втора катастрофа в района на Хвойна за последните дни. В четвъртък там се сблъскаха лек автомобил „Фиат Пунто“ и товарен камион „Скания“, след като колата е навлязла в насрещното движение. Тогава 57-годишният шофьор от Пловдив беше ранен и приет за наблюдение в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.