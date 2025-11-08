НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Челна катастрофа с две деца рани петима и блокира пътя Асеновград – Чепеларе за часове

          0
          46
          Снимка: Getty Images
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори снощи за над три часа пътя Асеновград – Чепеларе, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 21:05 часа в участъка между село Хвойна и местността „Синия хан“. По първоначални данни единият автомобил е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в другия.

          В резултат на сблъсъка са пострадали петима души, сред които две деца. Едното дете е прието в болница, но по информация от полицията няма опасност за живота на никой от пострадалите.

          Движението по второкласния път първоначално беше напълно спряно и в двете посоки, а в по-късните часове полицията е започнала да пропуска автомобили в едната лента. Към момента трафикът е напълно възстановен.

          Това е втора катастрофа в района на Хвойна за последните дни. В четвъртък там се сблъскаха лек автомобил „Фиат Пунто“ и товарен камион „Скания“, след като колата е навлязла в насрещното движение. Тогава 57-годишният шофьор от Пловдив беше ранен и приет за наблюдение в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

          Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори снощи за над три часа пътя Асеновград – Чепеларе, съобщиха от Областно пътно управление – Смолян.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 21:05 часа в участъка между село Хвойна и местността „Синия хан“. По първоначални данни единият автомобил е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в другия.

          В резултат на сблъсъка са пострадали петима души, сред които две деца. Едното дете е прието в болница, но по информация от полицията няма опасност за живота на никой от пострадалите.

          Движението по второкласния път първоначално беше напълно спряно и в двете посоки, а в по-късните часове полицията е започнала да пропуска автомобили в едната лента. Към момента трафикът е напълно възстановен.

          Това е втора катастрофа в района на Хвойна за последните дни. В четвъртък там се сблъскаха лек автомобил „Фиат Пунто“ и товарен камион „Скания“, след като колата е навлязла в насрещното движение. Тогава 57-годишният шофьор от Пловдив беше ранен и приет за наблюдение в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова: Държавата трябва да запази рафинерията, за да не влезе в енергийна криза

          Георги Петров -
          Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира темата за „Лукойл“ и приетите законодателни промени, подчертавайки, че основният приоритет на държавата трябва да бъде запазването на рафинерията и...
          Инциденти

          68-годишен мъж пострада при катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора

          Георги Петров -
          68-годишен мъж е откаран в болница, след като джип се е самокатастрофирал на път I-5 между Казанлък и Стара Загора, съобщиха от полицията. Инцидентът е...
          Икономика

          Кристалина Георгиева: Еврото ще направи България по-привлекателна за инвеститори

          Георги Петров -
          С присъединяването си към еврозоната, България ще стане по-сигурна и по-привлекателна за инвестиции, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Тя подчерта,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions