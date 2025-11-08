НА ЖИВО
          ЦСКА надви Левски с 1:0 в зрелищно дерби на Националния стадион

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          ЦСКА спечели с 1:0 срещу лидера Левски в голямото дерби на българския футбол, играно пред близо 30 000 на Националния стадион „Васил Левски“. Ето’о се разписа, а тимът на Христо Янев записа четвърта поредна победа. „Армейците“ завършиха с 10 души мача, превърнал се в корида. Червен картон получи Пастор, а Радослав Гидженов можеше да изгони поне по още един футболист от двата отбора при масово меле, разиграло се десетина минути след почивката.

          Левски можеше пръв да нанесе своя удар. В 12-ата минута след центриране от фаул в наказателното поле на „червените“ Георги Костадинов отклони към Марин Петков, крилото на „сините“ стреля, Лапоухов изби, а при добавката играчът на Левски прати с глава топката покрай вратата.

          В 37-ата Ето’о центрира отдясно за Питас, но Вуцов излезе и блокира удара на кипъреца, а и бе отсъдена засада. Пет по-късно Ето’о преодоля двама играчи на „сините“ и пробва изстрел от въздуха с левия крак, но изключително неточно. В следващата атака Жордао шутира извън наказателното поле, топката обаче мина над вратата. 

          В добавеното време на първата част Евертон Бала получи топката от Акрам Бурас с гръб към вратата на ЦСКА и опита атрактивен удар, но не уцели вратата. Секунди след това Светослав Вуцов предотврати най-сериозната опасност за „червените“ преди почивката.

          Напрежението изби в 54-ата минута. Искрата бе запалена след сблъсък между Георги Костадинов и Адриан Лапеня. Стигна се до меле между всички футболисти на двата отбора, които се блъскаха и псуваха помежду си. След известно забавяне главният съдия Радослав Гидженов показа жълти картони на четирима от провинилите се – Адриан Лапения и Анжело Мартино от ЦСКА и Георги Костадинов и Марин Петков от Левски. Той спокойно можеше да изгони Костадинов и Лумбард Делова, които бяха доста активни в екшъна.

          Червената част от стадиона избухна в 76-ата минута, когато Ето’о вкара. Йоанис Питас получи отдясно, справи се с Майкон и подаде към Годой. Ударът на аржентинеца бе блокиран от Кристиан Димитров, а топката попадна право в краката на Джеймс Ето’о, който с мощен изстрел извън наказателното поле изпрати топката в мрежата – 0:1.

          В 87-ата минута Кристиан Димитров стреля неточно с глава след центриране от корнер на Мазир Сула. Пет по-късно ЦСКА остана с човек по-малко. Давид Пастор получи директен червен картон за грубо влизане в краката на Боруслав Рупанов. 

          До нов гол така и не се стигна и по този начин ЦСКА спечели дербито с Левски с 1:0! |

