НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци, ЦСКА какво играха, колко пъти спираха мача?

          В същото време собственикът на Левски Наско Сираков отказа да говори пред медиите

          2
          240
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Съживяваме мъртъвци!“, обяви ядосаният изпълнителен директор на Левски – Даниел Боримиров, след загубата с 0:1 от ЦСКА в първото Вечно дерби за сезона.

          - Реклама -

          „Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат… Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни.“, коментира още той.

          Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков, напусна Националния стадион „Васил Левски“ с усмивка на лице, въпреки загубата.

          Босът на „сините“, който бе придружен от съпругата си Илиана Раева, отказа да говори пред медиите. 

          „Съживяваме мъртъвци!“, обяви ядосаният изпълнителен директор на Левски – Даниел Боримиров, след загубата с 0:1 от ЦСКА в първото Вечно дерби за сезона.

          - Реклама -

          „Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат… Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни.“, коментира още той.

          Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков, напусна Националния стадион „Васил Левски“ с усмивка на лице, въпреки загубата.

          Босът на „сините“, който бе придружен от съпругата си Илиана Раева, отказа да говори пред медиите. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Хари Кейн не спира да вкарва, но победната серия на Байерн Мюнхен приключи

          Николай Минчев -
          Серията на Байерн Мюнхен от 16 последователни победи във всички турнири от началото на сезона приключи при визитата на Унион Берлин. Срещата в германската...
          Футбол

          Драма в края и равенство между Тотнъм и Манчестър Юнайтед

          Николай Минчев -
          Манчестър Юнайтед оцеля срещу Тотнъм - 2:2 в първия мач от XI кръг на английската Висша лига. Двата тима сътвориха уникална драма в Лондон...
          Моторни Спортове

          Ландо Норис увеличи аванса си на върха след победа в спринта за Гран При на Бразилия

          Николай Минчев -
          Ландо Норис спечели спринтовото състезание за Гран при на Бразилия и увеличи аванса си на върха във Формула 1. Пилотът на Макларън вече води...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions