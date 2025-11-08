Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци, ЦСКА какво играха, колко пъти спираха мача?

„Съживяваме мъртъвци!“, обяви ядосаният изпълнителен директор на Левски – Даниел Боримиров, след загубата с 0:1 от ЦСКА в първото Вечно дерби за сезона.
„Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат… Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни.“, коментира още той.
Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков, напусна Националния стадион „Васил Левски“ с усмивка на лице, въпреки загубата.
Босът на „сините“, който бе придружен от съпругата си Илиана Раева, отказа да говори пред медиите.
Мъртъвците сте вие.Най боли като ви бием с един гол на Герена.