Драма в края и равенство между Тотнъм и Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед оцеля срещу Тотнъм – 2:2 в първия мач от XI кръг на английската Висша лига. Двата тима сътвориха уникална драма в Лондон и вече имат по 18 точки, като „шпорите“ заемат третото място заради по-добрата си голова разлика преди останалите мачове от кръга.

Първата възможност се откри пред Тотнъм след четвърт час игра, когато сантиметри разделиха Ричарлисон от това да засече с глава топката пред границата на вратарското поле.

Манчестър Юнайтед откри резултата в 32-ата минута, когато Амад Диало центрира отлично точно на главата на Брайън Мбемо, който насочи технично в ъгъла топката и така я прати в мрежата на Тотнъм – 1:0.

До почивката домакините овладяха инициативата в опит да изравнят, но не успяха.

В 54-ата минута вратарят на гостите Сене Ламенс за първи път се намеси решително, след като спаси с крак удар отблизо на Кристиан Ромеро, избивайки в корнер.

Само 2 минути след това обаче новият вратар на „червените дяволи“ бе принуден да извърши второ ключово спасяване, този път с ръце, отново след удар отблизо.

В 62-ата минута Тотнъм успя да изравни, но след засада, която беше маркирана в реално време и потвърдена чрез системата VAR.

В 84-ата минута резервата Матис Тел получи в наказателното поле, успя да се справи с опеката на Де Лихт и със силен удар изравни резултата за радост на феновете по трибуните – 1:1.

Не след дълго Манчестър Юнайтед можеше отново да поведе, ала появилият се от пейката Бенямин Шешко пропусна, а освен това се и контузи. Предвид факта, че мениджърът Рубен Аморим вече бе използвал и петте си смени, гостите останаха с човек по-малко в заключителните минути на срещата.

Това се оказа ключово, защото в 91-ата Ричарлисон направи обрата пълен, реагирайки най-бързо при един карамбол след корнер, за да направи резултата 2:1.

Той обаче се запази такъв само 5 минути, тъй като в 96-ата гостите изпълниха един корнер, при който пратиха в половината на съперника и своя вратар. Ламенс направи заслон за Де Лихт, а той на задна греда отблизо скочи над всички и с глава оформи крайното 2:2.

Това бе осми пореден двубой от всички турнири, в който Юнайтед не успява да победи „шпорите“.