Драма в Ла Лига: Елче води, но Сосиедад изтръгна равенство в последните минути

Елче и Реал Сосиедад завършиха 1:1 в мач от Ла Лига. По този начин се удължи серията без победа на Елче. Мачът премина през промяна на контрола върху мача, а двамата вратари направиха страхотни спасявания.

- Реклама -

Домакините стартираха по-агресивно и още в първите минути предизвикаха работа за Ремиро. Педроса пробва удар от дистанция, а малко след това Рафа Мир тества вратаря отляво, но без достатъчно сила и точност. Елче продължи да натиска и в 15-ата минута Мир изстреля още една топка към вратата – този път по-опасна, но Ремиро изби на два пъти.

Елче направи отлична контра, завършила с шут на Мендоса в гредата в 26-ата минута. Рафа Мир продължи да намира празни пространства и в 31-ата минута бе на сантиметри от гола след остро подаване по тревата, но ударът му от малък ъгъл мина покрай лявата греда. В края на първата част Оярсабал можеше да открие резултата след грешка в отбрана на домакините, но Дитуро изби чудесно, а секунди преди почивката капитанът на Реал бе спрян отново с невероятна реакция на вратаря.

Втората част започна с нов опит на Елче да диктува играта, а домакините пробваха да изолират Кубо и Гедеш.

Набезите на Жосан и Алваро Родригес раздвижиха играта, като в 57-ата минута усилията на Елче дадоха резултат. Алваро Родригес се измъкна на далечната греда и прати топката в мрежата след отлично центриране на Алваро Нуñес – 1:0.

Мачът се отвори моментално в двете посоки. Дитуро направи две последователни спасявания – първо срещу Садик, който остана сам срещу него, а след това срещу Армбуро, който стреля опасно с глава след преса.

Гостите обаче постепенно върнаха контрол и в 73-ата минута Садик направи мощен рейд, спрян едва с жълт картон от Афенгрубер. Срещата се накъса след множество смени от двете страни, а Елче пропусна да реши всичко след силен удар на Валера, блокиран в последния момент.

В 87-ата минута дойдоха и ключовите грешки на домакините. Загуба на топката от Фебас в опасна зона позволи на Садик да финтира Афенгрубер, който го фаулира в наказателното поле – дузпа. Оярсабал запази хладнокръвие и изравни с прецизен удар – 1:1.

В добавеното време Елче остана под напрежение, след като Армбуро получи силен удар и бе сменен по правилото за сътресение. Малко след това Реал можеше да стигне до обрат – Диего Форн намери отлично Андре Силва, но Ремиро извади топката с феноменална реакция.