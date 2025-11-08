ЕК създава център срещу дезинформационната заплаха от Русия и Китай

Европейската комисия подготвя създаването на специализиран Център за демократична устойчивост, който ще има за цел да противодейства на дезинформационните кампании и хибридните заплахи, идващи основно от Русия и Китай. Това съобщава британското издание „Гардиън“, позовавайки се на проект на документ на ЕС, който трябва да бъде публикуван на 12 ноември.

Инициативата е дело на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, която вижда в проекта ключов инструмент за защита на европейската демокрация. Според информацията, ЕК ще събере експерти от страните членки и партньорски държави, за да работят заедно срещу чуждестранни опити за манипулиране на общественото мнение.

„Центърът ще действа като хъб, където институциите на ЕС и националните власти ще обменят информация и ще отправят предупреждения при опити за външна намеса,“ пише в документа, цитиран от изданието.



ЕС определя Русия като основен източник на хибридни атаки, насочени към влияние върху европейските общества и избори, а Китай – като нарастваща дезинформационна заплаха с глобален мащаб.

Очаква се центърът да заработи през 2026 г., като стане ключов елемент в европейската стратегия за защита на информационната сигурност и демократичните процеси.