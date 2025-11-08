Експлозия разруши жилищна сграда в Германия

Тежък инцидент разтърси германския град Волфенбютел в провинция Долна Саксония, където жилищна сграда бе почти напълно разрушена след експлозия, съобщи ДПА.

По информация на полицията, двама души са ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал. Сигналът за взрива е подаден в петък вечерта от местни жители.

Според противопожарната служба, взривът се е чул на голямо разстояние, а над сградата се е издигнал гъст дим, видим отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но огнеборците са успели да ги потушат.



Общо 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама са транспортирани в болница. Един пожарникар също е пострадал от вдишване на дим и е приет за лечение.

Съседните сгради са евакуирани и временно необитаеми, като за две от тях съществува риск от срутване.

На място работят около 140 пожарникари и спасители, които разчистват отломките с багери и кранове в търсене на изчезналия възрастен мъж. Причините за експлозията все още не са установени.