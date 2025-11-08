НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Експлозия разруши жилищна сграда в Германия

          0
          46
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Тежък инцидент разтърси германския град Волфенбютел в провинция Долна Саксония, където жилищна сграда бе почти напълно разрушена след експлозия, съобщи ДПА.

          - Реклама -

          По информация на полицията, двама души са ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал. Сигналът за взрива е подаден в петък вечерта от местни жители.

          Според противопожарната служба, взривът се е чул на голямо разстояние, а над сградата се е издигнал гъст дим, видим отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но огнеборците са успели да ги потушат.

          Общо 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама са транспортирани в болница. Един пожарникар също е пострадал от вдишване на дим и е приет за лечение.

          Съседните сгради са евакуирани и временно необитаеми, като за две от тях съществува риск от срутване.

          На място работят около 140 пожарникари и спасители, които разчистват отломките с багери и кранове в търсене на изчезналия възрастен мъж. Причините за експлозията все още не са установени.

          Тежък инцидент разтърси германския град Волфенбютел в провинция Долна Саксония, където жилищна сграда бе почти напълно разрушена след експлозия, съобщи ДПА.

          - Реклама -

          По информация на полицията, двама души са ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал. Сигналът за взрива е подаден в петък вечерта от местни жители.

          Според противопожарната служба, взривът се е чул на голямо разстояние, а над сградата се е издигнал гъст дим, видим отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но огнеборците са успели да ги потушат.

          Общо 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама са транспортирани в болница. Един пожарникар също е пострадал от вдишване на дим и е приет за лечение.

          Съседните сгради са евакуирани и временно необитаеми, като за две от тях съществува риск от срутване.

          На място работят около 140 пожарникари и спасители, които разчистват отломките с багери и кранове в търсене на изчезналия възрастен мъж. Причините за експлозията все още не са установени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде на Унгария 1 година отсрочка от санкциите срещу „Лукойл“

          Георги Петров -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предостави едногодишна дерогация на Унгария от новите американски санкции срещу руските петролни компании, включително „Лукойл“. Решението бе обявено...
          Политика

          ЕК създава център срещу дезинформационната заплаха от Русия и Китай

          Георги Петров -
          Европейската комисия подготвя създаването на специализиран Център за демократична устойчивост, който ще има за цел да противодейства на дезинформационните кампании и хибридните заплахи, идващи...
          Общество

          Как Хърватия укроти инфлацията след еврото: лимитирани цени и урок за България

          Георги Петров -
          След въвеждането на еврото през 2023 г., Хърватия се изправя пред предизвикателството да овладее внезапния скок на цените на стоки от първа необходимост. Властите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions