      събота, 08.11.25
          Елена Рибакина изненада Арина Сабаленка за купата от Рияд

          На финала казахстанката се наложи с 6-3, 7-6 (0)

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Елена Рибакина срази Арина Сабаленка във финала на тенис турнира на осемте най-добри жени в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката се наложи с 6-3, 7-6 (0) в спора за трофея, продължил близо час и 50 минути.

          Рибакина, която се класира за финала без загуба, побеждавайки Аманда Анисимова, Ига Швьонтек и Екатерина Александрова в групите, преди да надвие и Джесика Пегула, поведе в резултата след пробив в шестия гейм. Втората част беше по-близка. Сабаленка пропусна два сетбола в десетия гейм, преди в тайбрека да не вземе нито една точка.

          Така беларускинята загуби и втория си финал от осемте най-добри след този през 2022 г. от Каролин Гарсия.

          Рибакина от своя страна ликува за първи път и удължи серията от нови шампионки. Последната тенисистка, която спечели две поредни издания, беше Серина Уилямс (2012-14)

