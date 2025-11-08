НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Хари Кейн не спира да вкарва, но победната серия на Байерн Мюнхен приключи

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Серията на Байерн Мюнхен от 16 последователни победи във всички турнири от началото на сезона приключи при визитата на Унион Берлин. Срещата в германската столица, от десетия кръг на Бундеслигата, завърши при 2:2 след късна драма.

          - Реклама -

          Данило Духи откри за домакините през първата част, преди Луис Диас да изравни за баварците в 38-та минута. Отново Духи се оказа в прегръдките на съотборниците си с втори гол, но Байерн отърва кожата с дежурното попадение на Хари Кейн в третата минута на добавеното време.

          Така възпитаниците на Венсан Компани записаха първа грешна стъпка от началото на кампанията след невероятната поредица от 15 поредни успеха. Те остават начало в Бундеслигата с 28 точки, шест повече от втория РБ Лайпциг. Унион заема десетата позиция с 12 пункта.

          В следващия кръг берлинчани гостуват на Санкт Паули, а Байерн е домакин на Фрайбург.

          Останалите резултати:

          Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0

          Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1

          Хофенхайм – РБ Лайпциг 3:1

          Серията на Байерн Мюнхен от 16 последователни победи във всички турнири от началото на сезона приключи при визитата на Унион Берлин. Срещата в германската столица, от десетия кръг на Бундеслигата, завърши при 2:2 след късна драма.

          - Реклама -

          Данило Духи откри за домакините през първата част, преди Луис Диас да изравни за баварците в 38-та минута. Отново Духи се оказа в прегръдките на съотборниците си с втори гол, но Байерн отърва кожата с дежурното попадение на Хари Кейн в третата минута на добавеното време.

          Така възпитаниците на Венсан Компани записаха първа грешна стъпка от началото на кампанията след невероятната поредица от 15 поредни успеха. Те остават начало в Бундеслигата с 28 точки, шест повече от втория РБ Лайпциг. Унион заема десетата позиция с 12 пункта.

          В следващия кръг берлинчани гостуват на Санкт Паули, а Байерн е домакин на Фрайбург.

          Останалите резултати:

          Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0

          Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1

          Хофенхайм – РБ Лайпциг 3:1

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Драма в края и равенство между Тотнъм и Манчестър Юнайтед

          Николай Минчев -
          Манчестър Юнайтед оцеля срещу Тотнъм - 2:2 в първия мач от XI кръг на английската Висша лига. Двата тима сътвориха уникална драма в Лондон...
          Крими

          СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал „Орландовци“

          Владимир Висоцки -
          От СДВР разбиха депо за съхранение на марихуана. В промишлена сграда в столичния квартал "Орландовци" са намерени 71 кашона от наркотика, както и 13...
          Моторни Спортове

          Ландо Норис увеличи аванса си на върха след победа в спринта за Гран При на Бразилия

          Николай Минчев -
          Ландо Норис спечели спринтовото състезание за Гран при на Бразилия и увеличи аванса си на върха във Формула 1. Пилотът на Макларън вече води...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions