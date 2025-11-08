Хари Кейн не спира да вкарва, но победната серия на Байерн Мюнхен приключи

Серията на Байерн Мюнхен от 16 последователни победи във всички турнири от началото на сезона приключи при визитата на Унион Берлин. Срещата в германската столица, от десетия кръг на Бундеслигата, завърши при 2:2 след късна драма.

- Реклама -

Данило Духи откри за домакините през първата част, преди Луис Диас да изравни за баварците в 38-та минута. Отново Духи се оказа в прегръдките на съотборниците си с втори гол, но Байерн отърва кожата с дежурното попадение на Хари Кейн в третата минута на добавеното време.

Така възпитаниците на Венсан Компани записаха първа грешна стъпка от началото на кампанията след невероятната поредица от 15 поредни успеха. Те остават начало в Бундеслигата с 28 точки, шест повече от втория РБ Лайпциг. Унион заема десетата позиция с 12 пункта.

В следващия кръг берлинчани гостуват на Санкт Паули, а Байерн е домакин на Фрайбург.

Останалите резултати:

Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0

Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1

Хофенхайм – РБ Лайпциг 3:1