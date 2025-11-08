НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Христо Янев след победата над Левски: Чаках 10 години този момент

          "Трябва да бъдем сплотени, да покажем, че заедно сме силни. Благодаря на ръководството и феновете! Тази победа е за всички, които ни обичат", добави щастливият наставник на ЦСКА

          Снимка: БГНЕС
          „Чаках 10 години този момент. Бях сигурен, че ще направим добър мач, защото момчетата вярваха в себе си. Променихме всичко за три седмици, за да изненадаме Левски. Получи ни се. Съперникът е първи в класирането, но ние ще се борим докрай. Левски е в най-добра форма в първенството, физически силен и динамичен. Днес най-важното бе характера, борбеността и дисциплината. Ще се постараем да държим това ниво“, коментира треньорът на ЦСКА Христо Янев след победата с 1:0 в дербито срещу Левски. 

          „Левски за нас е достатъчно голям дразнител. Дори, когато побеждаваме трябва да бъдем смирени, колелото на живота се върти бързо. Вдигаме очакванията. Съжалявам, че не стартирахме по този начин в първенството. Футбол се играе със сърце и характер“, продължи специалистът.

          „Излязохме с трима централни защитници, за да неутрализираме Сангаре. Добре е, че Ради не игра, защото е много силен футболист“, каза още Янев.

          „Срещнахме много трудности на терена, играхме 20 минути допълнително време. Видях прийоми от друг спорт, които не бяха наказани“, отбеляза бившият национал.

          „Тук сме да направим добър и силен отбор. Не е лека работа. Трябва да бъдем сплотени, да покажем, че заедно сме силни. Благодаря на ръководството и феновете! Тази победа е за всички, които ни обичат“, завърши щастливият Христо Янев.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

