Хулио Веласкес: ЦСКА вкара много хубав гол, второто полувреме се игра друг вид спорт

“Мачът имаше две тотално различни лица. В първата се игра футбол и определено превъзхождахме. Щеше да е логично да се оттеглим с преднина. Преди почивката отборът много ми хареса. След това се игра друг вид спорт. Трябва да благодарим на всички привърженици, че издържаха втората част с толкова накъсвания. Не можеш да поддържаш ритъм така. ЦСКА вкара много хубав гол. Може би в момент, в който бяхме изгубили фокус заради поредното прекъсване”, коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес след загубата на тима в дербито с ЦСКА.

- Реклама -

“Най-голяма отговорност за загубата носи треньорът. Трябваше да се настроим за този начин на игра по-рано. В един момент дори не знаехме коя минута на мача е. Не трябваше да отговаряме по този начин. Подведохме се по техния стил на игра“, каза още испанецът.

„Горд съм с моите футболисти и трябва да си извлечем поука. Много съжалявам, че не успяхме да зарадваме привържениците. Сега трябва да изправим главата и да не забравяме, че сме на първо място. Продължаваме напред с позитивно мислене”, добави треньорът на „сините“.

“Говорихме преди мача за схемата на ЦСКА и знаехме как ще играят. Успяхме да се адаптираме без проблем. Ради Кирилов е изключителен човек и футболист, но не загубихме заради неговата липса. Имаме доверие във всички играчи”, завърши Веласкес.