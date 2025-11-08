НА ЖИВО
          Хулио Веласкес: ЦСКА вкара много хубав гол, второто полувреме се игра друг вид спорт

          “Най-голяма отговорност за загубата носи треньорът. Трябваше да се настроим за този начин на игра по-рано. В един момент дори не знаехме коя минута на мача е" заяви още наставникът на Левски

          Снимка: БГНЕС
          “Мачът имаше две тотално различни лица. В първата се игра футбол и определено превъзхождахме. Щеше да е логично да се оттеглим с преднина. Преди почивката отборът много ми хареса. След това се игра друг вид спорт. Трябва да благодарим на всички привърженици, че издържаха втората част с толкова накъсвания. Не можеш да поддържаш ритъм така. ЦСКА вкара много хубав гол. Може би в момент, в който бяхме изгубили фокус заради поредното прекъсване”, коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес след загубата на тима в дербито с ЦСКА. 

          “Най-голяма отговорност за загубата носи треньорът. Трябваше да се настроим за този начин на игра по-рано. В един момент дори не знаехме коя минута на мача е. Не трябваше да отговаряме по този начин. Подведохме се по техния стил на игра“, каза още испанецът.

          „Горд съм с моите футболисти и трябва да си извлечем поука. Много съжалявам, че не успяхме да зарадваме привържениците. Сега трябва да изправим главата и да не забравяме, че сме на първо място. Продължаваме напред с позитивно мислене”, добави треньорът на „сините“.

          “Говорихме преди мача за схемата на ЦСКА и знаехме как ще играят. Успяхме да се адаптираме без проблем. Ради Кирилов е изключителен човек и футболист, но не загубихме заради неговата липса. Имаме доверие във всички играчи”, завърши Веласкес. 

          1 коментар

          1. ЦСКА да подава жалба за престъпно съдийство за недадена червен на Костадинов за удар бес топка и паднал го плуе и рита и ракомаха за пастор за игра със топката му дават максималното червен максимални 16 минути отгоре Лудогорец да не блее да подава и тои жалба за престъпно съдийство във полза на подуеските говеда

