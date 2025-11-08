Икономичен успех за Локомотив Пловдив над Берое

Локомотив Пд се наложи над Берое с минималното 1:0 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Единственият гол в срещата реализира Адриан Кова в 29-та минута.

- Реклама -

В 67-та пък гостите от Стара Загора останаха с десет души на терена след втория жълт картон на Йесид Валбуена.

С победата „смърфовете“ са с 27 точки, еднолично на третата позиция, на три пункта от втория ЦСКА 1948, който утре приема Черно море. Берое пък продължава със загубите – заралии са с четири загуби в последните си пет мача за първенство (1:1 с Монтана в петия).

В следващия кръг „зелените“ приемат Спартак Варна, а Локо Пд гостува на новака Добруджа.