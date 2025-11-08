НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Икономичен успех за Локомотив Пловдив над Берое

          В следващия кръг "зелените" приемат Спартак Варна, а "смърфовете" гостуват на новака Добруджа.

          0
          4
          Снимка: www.facebook.com/lokomotivplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Локомотив Пд се наложи над Берое с минималното 1:0 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Единственият гол в срещата реализира Адриан Кова в 29-та минута.

          - Реклама -

          В 67-та пък гостите от Стара Загора останаха с десет души на терена след втория жълт картон на Йесид Валбуена.

          С победата „смърфовете“ са с 27 точки, еднолично на третата позиция, на три пункта от втория ЦСКА 1948, който утре приема Черно море. Берое пък продължава със загубите – заралии са с четири загуби в последните си пет мача за първенство (1:1 с Монтана в петия).

          В следващия кръг „зелените“ приемат Спартак Варна, а Локо Пд гостува на новака Добруджа.

          Локомотив Пд се наложи над Берое с минималното 1:0 в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Единственият гол в срещата реализира Адриан Кова в 29-та минута.

          - Реклама -

          В 67-та пък гостите от Стара Загора останаха с десет души на терена след втория жълт картон на Йесид Валбуена.

          С победата „смърфовете“ са с 27 точки, еднолично на третата позиция, на три пункта от втория ЦСКА 1948, който утре приема Черно море. Берое пък продължава със загубите – заралии са с четири загуби в последните си пет мача за първенство (1:1 с Монтана в петия).

          В следващия кръг „зелените“ приемат Спартак Варна, а Локо Пд гостува на новака Добруджа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Обрат и титла номер 101 за Новак Джокович

          Николай Минчев -
          Новак Джокович отне мечтата на Лоренцо Музети да пътува с него до Торино за Финалите на осемте най-добри. Сърбинът победи опонента си във финала...
          Икономика

          Wizz Air въвежда Wizz Class: Повече комфорт и свободно място в нискотарифните полети

          Екип Евроком -
          Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви навлизането си в премиум сегмента с пускането на нова услуга, наречена Wizz Class. Целта на инициативата е да предложи...
          Футбол

          Хари Кейн не спира да вкарва, но победната серия на Байерн Мюнхен приключи

          Николай Минчев -
          Серията на Байерн Мюнхен от 16 последователни победи във всички турнири от началото на сезона приключи при визитата на Унион Берлин. Срещата в германската...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions