Илиян Филипов: Няма как отборът да побеждава, ако тези, които твърдят, че обичат Ботев, остават вкъщи

Собственикът на Ботев Пловдив не остана очарован от празните трибуни при първата победа на „Колежа“ през сезона – 2:1 над Добруджа в петък.

Още в събота сутрин той алармира, че „чудеса не се случват пред празни трибуни“ и прикани повече запалянковци да се върнат и заедно да извървят пътя към стабилизирането на клуба.

„ПФК Ботев Пловдив изразява своята искрена благодарност към Иван Цветанов – човек, който в един от най-трудните моменти за клуба ни пое най-отговорната задача и се справи така, както винаги го е правил – с характер, достойнство и любов към Ботев.

Това, което направи Иван, заслужава уважение, защото то не се измерва с резултати, а с отдаденост и сърце.

Но нека бъдем честни – чудеса не се случват пред празни трибуни.

Няма как отборът да побеждава, ако тези, които твърдят, че обичат Ботев, остават вкъщи пред телевизора.

На южната трибуна, когато събрахме всички, за да представим концепцията за спасяване на клуба, имаше повече хора, отколкото на вчерашния мач.

Това не е просто статистика – това е сигнал.

След време, когато децата или внуците ви попитат къде сте били в този труден момент за Ботев, какво ще им кажете?

Че сте гледали мача с бира в ръка пред телевизора?

Този момент дори и вие няма да го помните.

Призоваваме всички ботевисти с истинско сърце –

Подкрепете отбора!

Бъдете на стадиона!

Покажете тази любов, за която всички говорим!

С писане по форуми, с обиди и критики към нашите момчета няма да изградим бъдеще.

Ботев се нуждае от своите хора сега, не когато е лесно и удобно.

Заедно ще го извървим – шепа или хиляди, но с вяра, обич и сърце“, написа Филипов от личния си профил в социалните мрежи.