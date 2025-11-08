НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израел потвърди: последното върнато от Хамас тяло е на израелско-аржентински заложник

          0
          6
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Израелските власти идентифицираха последното тяло, предадено от „Хамас“ и „Ислямски джихад“, като това на израелско-аржентинския заложник Лиор Рудаев, съобщи израелската армия в събота.

          - Реклама -

          61-годишният Рудаев е бил убит на 7 октомври 2023 г. в кибуца Нир Ицхак, докато се е опитвал да защити общността си по време на нападението на Хамас срещу Израел, което постави началото на настоящата война в Газа.

          От началото на примирието, Хамас е освободил всички 20 оцелели заложници, заловени при атаката, а в замяна Израел е пуснал стотици палестински затворници. От общо 28 убити заложници, групировката е върнала 23 тела20 израелци, един тайландец, един непалец и един танзаниец, включително и това на Лиор Рудаев.

          Израел обвини Хамас, че забавя връщането на телата, докато палестинската организация твърди, че процесът се бави, защото много от телата са все още под развалините от израелските бомбардировки в Газа.

          Израелските власти идентифицираха последното тяло, предадено от „Хамас“ и „Ислямски джихад“, като това на израелско-аржентинския заложник Лиор Рудаев, съобщи израелската армия в събота.

          - Реклама -

          61-годишният Рудаев е бил убит на 7 октомври 2023 г. в кибуца Нир Ицхак, докато се е опитвал да защити общността си по време на нападението на Хамас срещу Израел, което постави началото на настоящата война в Газа.

          От началото на примирието, Хамас е освободил всички 20 оцелели заложници, заловени при атаката, а в замяна Израел е пуснал стотици палестински затворници. От общо 28 убити заложници, групировката е върнала 23 тела20 израелци, един тайландец, един непалец и един танзаниец, включително и това на Лиор Рудаев.

          Израел обвини Хамас, че забавя връщането на телата, докато палестинската организация твърди, че процесът се бави, защото много от телата са все още под развалините от израелските бомбардировки в Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ООН: Ядрените опити никога не са допустими при никакви обстоятелства

          Владимир Висоцки -
          Говорител на ООН заяви, че ядрените опити никога не са допустими „при никакви обстоятелства“. Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че...
          Политика

          Корнелия Нинова: Дългът на България се е увеличил на 100 милиарда лева

          Златина Петкова -
          "Дългът на България се е увеличил на 100 милиарда лева и е пораснал за по-малко от година с 20%." Това каза председателят на ПП "Непокорна...
          Общество

          Агресивни кучета притесняват хората край варненско училище

          Десислава Димитрова -
          Агресивни кучета предизвикаха напрежение сред родители и ученици в района на Първо основно училище във варненския квартал „Владислав Варненчик“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions