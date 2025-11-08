Израел потвърди: последното върнато от Хамас тяло е на израелско-аржентински заложник

Израелските власти идентифицираха последното тяло, предадено от „Хамас“ и „Ислямски джихад“, като това на израелско-аржентинския заложник Лиор Рудаев, съобщи израелската армия в събота.

61-годишният Рудаев е бил убит на 7 октомври 2023 г. в кибуца Нир Ицхак, докато се е опитвал да защити общността си по време на нападението на Хамас срещу Израел, което постави началото на настоящата война в Газа.

От началото на примирието, Хамас е освободил всички 20 оцелели заложници, заловени при атаката, а в замяна Израел е пуснал стотици палестински затворници. От общо 28 убити заложници, групировката е върнала 23 тела – 20 израелци, един тайландец, един непалец и един танзаниец, включително и това на Лиор Рудаев.

Израел обвини Хамас, че забавя връщането на телата, докато палестинската организация твърди, че процесът се бави, защото много от телата са все още под развалините от израелските бомбардировки в Газа.