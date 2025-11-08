Явор Куюмджиев с прогноза: Цените на горивата ще се покачват заради регионален недостиг

Ако България възнамерява да освободи горива от държавния си резерв от 21 ноември, тя вече трябва да е изпратила искане за одобрение до Европейската комисия. Този коментар направи бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването „Брюксел 1“ във връзка с наложените санкции на „Лукойл“ и произтичащите от това казуси.
Експертът разясни и механизма за управление на държавните запаси от Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. „Тъй като тя няма складове, в които да съхранява тези горива, тя закупува за 30 дни горивата и ги слага в частни складове и плаща за това наем на въпросните частни складове. Между другото, най-голямата част са точно складовете на Лукойл. Другите 60 дни плаща на търговци на едро да поддържат в собствените си складове въпросните запаси“, подчерта той.
Куюмджиев прогнозира, че не се очаква криза, при която горивата да изчезнат от пазара. Въпреки това той е категоричен за бъдещите цени. „Но с много голяма степен на вероятност, още преди да изтекат тези 90 дни, цената на горивата ще започне да се покачва, защото в региона ще има недостиг“, допълни той.
Като пример за подобна ситуация Куюмджиев посочи Сърбия, която е получила сходни санкции още през януари.
„Те получиха на няколко пъти отлагане на влизането в сила на тези санкции… Ужким всичко още работи, има нефт, преработват, продават и цената на дизела стана 3.40 лв. Разбирате ли, че нещата не са хич симпатични“, заключи специалистът.
- Реклама -
