      събота, 08.11.25
          Йотова: Държавата трябва да запази рафинерията, за да не влезе в енергийна криза

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира темата за „Лукойл“ и приетите законодателни промени, подчертавайки, че основният приоритет на държавата трябва да бъде запазването на рафинерията и нейната работа.

          По думите ѝ, сигурността на доставките и запазването на производствения капацитет са ключови за енергийната стабилност на страната.

          Йотова критикува правителството, че е изгубило време в подготовката и е приело набързо законови промени, чието прилагане тепърва ще изисква допълнителни подзаконови актове и ясни правила за новия модел на управление на рафинерията.

          Тя посочи, че подобни механизми вече действат в Германия от 2022 г., където държавното участие е удължено до 2026 г., и добави, че в България не става дума за национализация или продажба, а за търсене на работещ български вариант, който да гарантира стабилност в сектора.

