      събота, 08.11.25
          Кание Уест се извини на евреите: „Идеите ми стигнаха до крайности"

          Снимка: britannica.com
          Популярният американски рапър Кание Уест, който днес се изявява под името Йе, се извини на еврейския народ за своите минали антисемитски изявления.

          Музикантът се срещна с главния равин на Мароко Йешаяху Йосеф Пинто, като след разговора публикува извинението си в платформата X.

          „Йе изрази дълбоко разкаяние за миналите си изявления относно еврейския народ,“ гласи съобщението, споделено от равин Пинто, който похвали стремежа на артиста към истината.

          Самият Уест обясни, че неговите изказвания и подкрепата му за нацизма са били резултат от лични проблеми и биполярно разстройство, което го е накарало да „стигне до крайности“.

          През лятото на 2025 г. бившата му асистентка Лорън Пискиота го обвини в изнасилване, което допълнително засили общественото внимание към скандалната му личност.

