Кристалина Георгиева: Еврото ще направи България по-привлекателна за инвеститори

С присъединяването си към еврозоната, България ще стане по-сигурна и по-привлекателна за инвестиции, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Тя подчерта, че приемането на еврото е естествен резултат от дългогодишната фискална дисциплина и стабилност на страната. Според нея това ще повиши доверието на инвеститорите, ще стимулира туризма и ще направи българската икономика по-разпознаваема на международно ниво.

Георгиева предупреди, че България трябва да внимава с бюджетния дефицит и да продължи да поддържа строга финансова дисциплина, като същевременно работи за по-висока конкурентоспособност и икономически растеж.

Тя защити проектобюджета за 2025 г., който предвижда дефицит в рамките на 3% от БВП и държавен дълг около 24%, като заяви, че това гарантира фискална стабилност и позволява насърчаване на инвестициите.

Според Георгиева, Европейският съюз също трябва да се фокусира върху довършването на единния пазар, включително създаването на капиталов и банков съюз, както и общ енергиен пазар, за да засили своята конкурентоспособност.

Управляващият директор на МВФ коментира и войната в Украйна, като подчерта, че подкрепата за Киев трябва да продължи, тъй като това е от значение не само за Украйна, но и за стабилността на Европа.

По думите ѝ, светът днес живее в епоха на последователни икономически шокове, но глобалната икономика остава устойчива. Георгиева изрази увереност, че инвестициите в технологии, отбрана и зелена трансформация ще бъдат ключът към по-силна и сигурна Европа.