Ландо Норис изпревари Антонели и Леклер за полпозишън в Сао Пауло

Ландо Норис, който по-рано днес спечели спринта в Бразилия, ще стартира и от първа позиция в същинското състезание в неделя, след като триумфира и в квалификацията на Интерлагос.

Пилотът на Макларън изпревари Кими Антонели (Мерцедес), а трети се нареди Шарл Леклер (Ферари). Макс Верстапен, който се бори за пета поредна титла, остана извън десетката.

В нея, освен Норис, Антонели и Льоклер, влязоха още Оскар Пиастри (Макларън), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Джордж Ръсел (Мерцедес), Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас), Пиер Гасли (Алпин) и Нико Хюлкенберг (Заубер).

Норис има девет точки аванс пред Пиастри и 39 пред Верстапен. Гран При на Бразилия в Сао Пауло е утре, 9 ноември от 19:00 часа българско време.