НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Ландо Норис изпревари Антонели и Леклер за полпозишън в Сао Пауло

          Гран При на Бразилия в Сао Пауло е утре, 9 ноември от 19:00 часа българско време

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ландо Норис, който по-рано днес спечели спринта в Бразилия, ще стартира и от първа позиция в същинското състезание в неделя, след като триумфира и в квалификацията на Интерлагос.

          - Реклама -

          Пилотът на Макларън изпревари Кими Антонели (Мерцедес), а трети се нареди Шарл Леклер (Ферари). Макс Верстапен, който се бори за пета поредна титла, остана извън десетката.

          В нея, освен Норис, Антонели и Льоклер, влязоха още Оскар Пиастри (Макларън), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Джордж Ръсел (Мерцедес), Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас), Пиер Гасли (Алпин) и Нико Хюлкенберг (Заубер).

          Норис има девет точки аванс пред Пиастри и 39 пред Верстапен. Гран При на Бразилия в Сао Пауло е утре, 9 ноември от 19:00 часа българско време.

          Ландо Норис, който по-рано днес спечели спринта в Бразилия, ще стартира и от първа позиция в същинското състезание в неделя, след като триумфира и в квалификацията на Интерлагос.

          - Реклама -

          Пилотът на Макларън изпревари Кими Антонели (Мерцедес), а трети се нареди Шарл Леклер (Ферари). Макс Верстапен, който се бори за пета поредна титла, остана извън десетката.

          В нея, освен Норис, Антонели и Льоклер, влязоха още Оскар Пиастри (Макларън), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Джордж Ръсел (Мерцедес), Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас), Пиер Гасли (Алпин) и Нико Хюлкенберг (Заубер).

          Норис има девет точки аванс пред Пиастри и 39 пред Верстапен. Гран При на Бразилия в Сао Пауло е утре, 9 ноември от 19:00 часа българско време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Тежък удар по руския бюджет: Приходите от петрол и газ се сринаха с 27%

          Владимир Висоцки -
          Финансовата стабилност на Русия е подложена на сериозен натиск заради комбинация от падащи цени на петрола, силна рубла и нарастващи международни санкции. През октомври...
          Тенис

          Елена Рибакина изненада Арина Сабаленка за купата от Рияд

          Николай Минчев -
          Елена Рибакина срази Арина Сабаленка във финала на тенис турнира на осемте най-добри жени в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката се наложи с 6-3, 7-6...
          Тенис

          Обрат и титла номер 101 за Новак Джокович

          Николай Минчев -
          Новак Джокович отне мечтата на Лоренцо Музети да пътува с него до Торино за Финалите на осемте най-добри. Сърбинът победи опонента си във финала...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions