Ландо Норис увеличи аванса си на върха след победа в спринта за Гран При на Бразилия

Ландо Норис спечели спринтовото състезание за Гран при на Бразилия и увеличи аванса си на върха във Формула 1. Пилотът на Макларън вече води с 9 точки пред съотборника си Оскар Пиастри, който катастрофира и отпадна.

Пиастри загуби контрол над колата си в третия завой на шестата обиколка и отпадна. Състезанието бе спряно временно след инциденти с Нико Хюлкенберг (Заубер) и Франко Колапинто (Алпин) на същото място.

След рестартирането Норис удържа Кими Антонели (Мерцедес). Джордж Ръсел (Мерцедес) пък взе третото място пред Макс Верстапен (Ред Бул). Челната петица допълни Шарл Льоклер (Ферари).

Състезанието завърши след още един инцидент, в който Габриел Бортолето разби болида си на правата.

В тройния възел за титлата Норис вече има аванс от 9 точки пред Пиастри и 39 пред Верстапен.

По-късно тази вечер e квалификацията за основното състезание, което ще се проведе утре.