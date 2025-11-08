НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 08.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Ландо Норис увеличи аванса си на върха след победа в спринта за Гран При на Бразилия

          По-късно тази вечер e квалификацията за основното състезание, а самата надпревара ще се проведе утре 

          0
          10
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ландо Норис спечели спринтовото състезание за Гран при на Бразилия и увеличи аванса си на върха във Формула 1. Пилотът на Макларън вече води с 9 точки пред съотборника си Оскар Пиастри, който катастрофира и отпадна.

          - Реклама -

          Пиастри загуби контрол над колата си в третия завой на шестата обиколка и отпадна. Състезанието бе спряно временно след инциденти с Нико Хюлкенберг (Заубер) и Франко Колапинто (Алпин) на същото място.

          След рестартирането Норис удържа Кими Антонели (Мерцедес). Джордж Ръсел (Мерцедес) пък взе третото място пред Макс Верстапен (Ред Бул). Челната петица допълни Шарл Льоклер (Ферари).

          Състезанието завърши след още един инцидент, в който Габриел Бортолето разби болида си на правата. 

          В тройния възел за титлата Норис вече има аванс от 9 точки пред Пиастри и 39 пред Верстапен.

          По-късно тази вечер e квалификацията за основното състезание, което ще се проведе утре. 

          Ландо Норис спечели спринтовото състезание за Гран при на Бразилия и увеличи аванса си на върха във Формула 1. Пилотът на Макларън вече води с 9 точки пред съотборника си Оскар Пиастри, който катастрофира и отпадна.

          - Реклама -

          Пиастри загуби контрол над колата си в третия завой на шестата обиколка и отпадна. Състезанието бе спряно временно след инциденти с Нико Хюлкенберг (Заубер) и Франко Колапинто (Алпин) на същото място.

          След рестартирането Норис удържа Кими Антонели (Мерцедес). Джордж Ръсел (Мерцедес) пък взе третото място пред Макс Верстапен (Ред Бул). Челната петица допълни Шарл Льоклер (Ферари).

          Състезанието завърши след още един инцидент, в който Габриел Бортолето разби болида си на правата. 

          В тройния възел за титлата Норис вече има аванс от 9 точки пред Пиастри и 39 пред Верстапен.

          По-късно тази вечер e квалификацията за основното състезание, което ще се проведе утре. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци, ЦСКА какво играха, колко пъти спираха мача?

          Николай Минчев -
          "Съживяваме мъртъвци!", обяви ядосаният изпълнителен директор на Левски - Даниел Боримиров, след загубата с 0:1 от ЦСКА в първото Вечно дерби за сезона. "Успяваме да...
          Футбол

          Хулио Веласкес: ЦСКА вкара много хубав гол, второто полувреме се игра друг вид спорт

          Николай Минчев -
          “Мачът имаше две тотално различни лица. В първата се игра футбол и определено превъзхождахме. Щеше да е логично да се оттеглим с преднина. Преди...
          Футбол

          Бойко Величков: Победата в дербито винаги е трудна и това е сладкото в нея

          Николай Минчев -
          "Виждаме и по какъв начин ни се свири, има двоен аршин. Георги Костадинов заслужаваше червен картон. Колко минути трябваше да играем до края? Достоен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions