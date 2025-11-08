НА ЖИВО
      събота, 08.11.25
          Начало Европа Икономика

          Мащабен протест в Лисабон: Десетки хиляди поискаха минимална заплата от 1050 евро

          Владимир Висоцки
          Десетки хиляди португалци излязоха по улиците на Лисабон в събота в знак на протест срещу пакет от трудови реформи, предложен от правителството на премиера Луиш Монтенегро, съобщава Асошиейтед прес.

          Демонстрантите, носещи плакати с надпис „Не на трудовия пакет“, отправиха призив за въвеждане на минимална месечна заплата в размер на 1050 евро до 2026 г., информира БТА. Към момента минималното възнаграждение в страната е около 870 евро на месец.

          Протестът беше организиран от най-големия профсъюз в Португалия. Според синдикатите предложената реформа застрашава правата на работниците и настояват тя да бъде оттеглена. Правителството от своя страна твърди, че целта на промените е да се подобри производителността и гъвкавостта на пазара на труда.

          Луиш Монтенегро, който е лидер на дясноцентристкия Демократичен алианс, оглавява правителство на малцинството в страната, която е член на ЕС и има население от 10,6 милиона души. Очаква се, ако бъде одобрен, законопроектът да бъде приет в парламента с подкрепата на крайнодясната популистка партия ШЕГА (Стига!), която е най-голямата опозиционна сила в Португалия.

          Организаторите на демонстрацията обявиха, че на 11 декември ще бъде проведена обща стачка в цялата страна.

          

